«Торино»
Туринцы — привычный середняк Серии А. Нынешнее 10 место достижением не назовешь, да и подъем на несколько строчек возможен.
В предыдущем туре чемпионата команда не добыла очков. «Торино» на выезде уступил «Болонье» (2:1).
Коэффициенты матча Торино — Сампдория
Причем до того «быки» одолели «Милан» (2:1). Да и окончание трехматчевой победной серии явно огорчило.
Матчи с «сампой» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Торино» выиграл дважды при двух поражениях.
«Сампдория»
Эта команда находится почти на самом дне таблицы. 19 место с шестью очками — явный провал генуэзцев.
Минувший тур команда также провела неудачно. Дома «Сампдория» по всем статьям уступила «Фиорентине» (0:2).
Правда, с реализацией у команды имеются огромные проблемы. В 13 турах игроки «сампы» забили лишь 6 раз.
«Сампдория» выиграла только один раз в чемпионате. Впрочем, еще ничего не потеряно, да и отставание от спасительной 17 позиции составляет лишь 3 очка.
Прогноз и ставка
На победу «Торино» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Сампдории» — за 5.75.
«Торино»
Гости мотивированы выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.