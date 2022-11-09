«Торино» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:45 мск. «Торино» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

Туринцы — привычный середняк Серии А. Нынешнее 10 место достижением не назовешь, да и подъем на несколько строчек возможен.

В предыдущем туре чемпионата команда не добыла очков. «Торино» на выезде уступил «Болонье» (2:1).

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Причем до того «быки» одолели «Милан» (2:1). Да и окончание трехматчевой победной серии явно огорчило.

Все прогнозы на Серию А

Матчи с «сампой» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Торино» выиграл дважды при двух поражениях.

«Сампдория»

Эта команда находится почти на самом дне таблицы. 19 место с шестью очками — явный провал генуэзцев.

Минувший тур команда также провела неудачно. Дома «Сампдория» по всем статьям уступила «Фиорентине» (0:2).

Правда, с реализацией у команды имеются огромные проблемы. В 13 турах игроки «сампы» забили лишь 6 раз.

«Сампдория» выиграла только один раз в чемпионате. Впрочем, еще ничего не потеряно, да и отставание от спасительной 17 позиции составляет лишь 3 очка.

Прогноз и ставка

На победу «Торино» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Сампдории» — за 5.75.

«Торино» постарается вернуться на победный путь . «Сампдория» наверняка будет пытаться улучшить реализацию.

Гости мотивированы выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.