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    «Торино» и «Сампдория» обменяются голами

    «Торино» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 9 ноября 2022 года

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    Никола Влашич
    «Торино» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:45 мск. «Торино» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Ноября 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 22:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    «Торино»

    Туринцы — привычный середняк Серии А. Нынешнее 10 место достижением не назовешь, да и подъем на несколько строчек возможен.

    В предыдущем туре чемпионата команда не добыла очков. «Торино» на выезде уступил «Болонье» (2:1).

    Коэффициенты матча Торино — Сампдория

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    Причем до того «быки» одолели «Милан» (2:1). Да и окончание трехматчевой победной серии явно огорчило.

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «сампой» для команды исторически проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Торино» выиграл дважды при двух поражениях.

    «Сампдория»

    Эта команда находится почти на самом дне таблицы. 19 место с шестью очками — явный провал генуэзцев.

    Минувший тур команда также провела неудачно. Дома «Сампдория» по всем статьям уступила «Фиорентине» (0:2).

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    • Правда, с реализацией у команды имеются огромные проблемы. В 13 турах игроки «сампы» забили лишь 6 раз.

    «Сампдория» выиграла только один раз в чемпионате. Впрочем, еще ничего не потеряно, да и отставание от спасительной 17 позиции составляет лишь 3 очка.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торино» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Сампдории» — за 5.75.

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    «Торино» постарается вернуться на победный путь. «Сампдория» наверняка будет пытаться улучшить реализацию.

    Гости мотивированы выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Торино» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. «Торино» и «Сампдория» обменяются голами
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