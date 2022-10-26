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    «Тоттенхэм» удержится на первой строчке?

    «Тоттенхэм» — «Спортинг». Ставки (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига чемпионов,

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Спортинг»
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    Харри Кейн и Сон Хын Мин
    25 октября в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Спортинг» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы D. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 26 Октября 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Спортинг Спортинг
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    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» были главными фаворитами группы, однако получилось так, что команде Антонио Конте приходится буквально выгрызать каждое набранное очко. Сейчас она занимает 1-е место, имея 7 пунктов, но плотность таблицы не позволяет с уверенностью сказать, в какой плей-офф и попадут ли хозяева туда.

    12 октября «Тоттенхэм» провел очную встречу с «Айнтрахтом» и выиграл 3:2. Это был третий матч этапа, в котором лондонцы столкнулись с серьезными проблемами. Во втором туре они проиграли «Спортингу» 0:2, а в третьем — не смогли забить «Айнтрахту» (0:0).

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Спортинг

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    К матчу с лиссабонцами «Тоттенхэм» подошел с двумя поражениями подряд в АПЛ, где он проиграл МЮ (0:2) и «Ньюкаслу» (1:2).

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    Деян Кулусевски и Ришарлисон точно не примут участия в матче. Кристиан Ромеро и Пьер Хейбьерг под вопросом.

    «Спортинг»

    Показав отличный старт, «Спортинг» стал терять преимущество. Потерпев два поражения подряд, клуб опустился на 3-е место и сейчас имеет 6 очков.

    В любом случае, победа позволит команде подняться в зону плей-офф ЛЧ и поэтому ясно, на какой результат будут играть гости. Стоит отметить, что «Спортинг» не займет первую позицию, даже если победят и при этом выиграет «Марсель» в своем матче, так как «львы» проиграли «олимпийцам» в обоих встречах (1:4, 0:2).

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    • После прошлого матча ЛЧ «зелено-белые» провели два матча на внутренней арене, где проиграли скромному «Варзину» (0:1) в Кубке Португалии и победили «Каса Пиа» (3:1) в Примейре.

    Из-за травм не сыграют Себастьян Коатес, Нету, Джерри Сен Жюст и Рикарду Эсжайю. Все четверо представляют линию обороны. Также не сыграет Педру Гонсалвеш — один из главных ассистентов и бомбардиров команды в сезоне. У него дисквалификация.

    Прогноз и ставка

    Эксперты считают, что победа будет за «Тоттенхэмом». Букмекеры оценивают шансы команды котировкой 1.48, тогда как на победу «Спортинга» они предлагают 6.60. Ничья, а «Спортинг» ни разу не играл мировую, оценивается коэффициентом 4.80.

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    У «Спортинга» много потерь в задней линии. Также не будет важного игрока середины. У «Тоттенхэма» тоже есть потери, но в игре остались и другие ключевые игроки основы. «Шпоры» будут злыми после двух фиаско в АПЛ и поражения в первом круге ЛЧ от гостей. К тому же ему надо сохранить лидерство в группе.

    Матч наверняка не будет скучным, так как «Спортинг» стал больше пропускать. «Тоттенхэм» должен выиграть в результативном поединке. Ставка — П1 и ТБ 2.5 за 2.02.

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    «Тоттенхэм» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 26.10.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» удержится на первой строчке?
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