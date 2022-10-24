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    Сможет ли «Уфа» забить на поле «Енисея»?

    «Енисей» — «Уфа». Прогноз (к. 1.92) и ставки на Первую лигу 24 октября 2022 года

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    «Уфа» не смогла набрать очки лишь в одном из шести предыдущих матчей в гостях
    Красноярский «Енисей» сыграет на своем поле против «Уфы» в рамках 15-го тура Первой лиги. Матч пройдет 24 октября, начало — в 15:00 мск. «Енисей» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Октября 2022 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 15:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Енисей»

    «Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав в 14-ти матчах 23 очка.

    Красноярский клуб находится рядом с топ-4, и вполне вероятно, что ему удастся побороться за путевку в элитный дивизион.

    В октябре команда Артема Горлова одержала победы над махачкалинским «Динамо» и московской «Родиной», а также потерпела поражение от КАМАЗа.

    Еще в одном матче «Енисей» выиграл на выезде у новороссийского «Черноморца» в рамках Кубка России.

    «Енисей» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле.

    «Уфа»

    «Уфа» тем временем находится на 13-й строке после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 16 очков.

    Совсем недавно стало известно, что «Уфа» вскоре может прекратить существование. Все просто и одновременно с этим очень печально — у клуба нет денег.

    Несмотря на это, игроки «Уфы» продолжают бороться. В шести предыдущих матчах Первой лиги команда потерпела лишь два поражения.

    Прогнозы на ФНЛ

    И еще один интересный момент. «Уфа» не смогла набрать очки лишь в одном из шести предыдущих матчей в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Енисей» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Уфы» — за 3.52.

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    Казалось бы, на фоне всех последних новостей и заявлений футболисты «Уфы» уже могли бы бросить играть, но вместо этого они пытаются обратить на себя внимание достойной игрой и результатами. Подход максимально верный — возможно, губернатор в таком случае все-таки выделит финансирование и на вторую половину сезона.

    В общем, стоит хорошенько подумать, прежде чем ставить против «Уфы» в этом матче.

    Ставка — обе команды забьют за 1.92.

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    «Енисей» — «Уфа»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Уфа» забить на поле «Енисея»?
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