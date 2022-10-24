«Енисей»
«Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав в 14-ти матчах 23 очка.
Красноярский клуб находится рядом с топ-4, и вполне вероятно, что ему удастся побороться за путевку в элитный дивизион.
В октябре команда Артема Горлова одержала победы над махачкалинским «Динамо» и московской «Родиной», а также потерпела поражение от КАМАЗа.
Еще в одном матче «Енисей» выиграл на выезде у новороссийского «Черноморца» в рамках Кубка России.
«Енисей» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле.
«Уфа»
«Уфа» тем временем находится на 13-й строке после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 16 очков.
Совсем недавно стало известно, что «Уфа» вскоре может прекратить существование. Все просто и одновременно с этим очень печально — у клуба нет денег.
Несмотря на это, игроки «Уфы» продолжают бороться. В шести предыдущих матчах Первой лиги команда потерпела лишь два поражения.
И еще один интересный момент. «Уфа» не смогла набрать очки лишь в одном из шести предыдущих матчей в гостях.
Прогноз и ставка
На «Енисей» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Уфы» — за 3.52.
Казалось бы, на фоне всех последних новостей и заявлений футболисты «Уфы» уже могли бы бросить играть, но вместо этого они пытаются обратить на себя внимание достойной игрой и результатами. Подход максимально верный — возможно, губернатор в таком случае все-таки выделит финансирование и на вторую половину сезона.
В общем, стоит хорошенько подумать, прежде чем ставить против «Уфы» в этом матче.
Ставка — обе команды забьют за 1.92.