Красноярский «Енисей» сыграет на своем поле против «Уфы» в рамках 15-го тура Первой лиги. Матч пройдет 24 октября, начало — в 15:00 мск. «Енисей» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав в 14-ти матчах 23 очка.

Красноярский клуб находится рядом с топ-4, и вполне вероятно, что ему удастся побороться за путевку в элитный дивизион.

В октябре команда Артема Горлова одержала победы над махачкалинским «Динамо» и московской «Родиной», а также потерпела поражение от КАМАЗа.

Еще в одном матче «Енисей» выиграл на выезде у новороссийского «Черноморца» в рамках Кубка России.

«Енисей» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле.

«Уфа»

«Уфа» тем временем находится на 13-й строке после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 16 очков.

Совсем недавно стало известно, что «Уфа» вскоре может прекратить существование. Все просто и одновременно с этим очень печально — у клуба нет денег.

Несмотря на это, игроки «Уфы» продолжают бороться. В шести предыдущих матчах Первой лиги команда потерпела лишь два поражения.

Прогнозы на ФНЛ

И еще один интересный момент. «Уфа» не смогла набрать очки лишь в одном из шести предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «Енисей» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Уфы» — за 3.52.

Казалось бы, на фоне всех последних новостей и заявлений футболисты «Уфы» уже могли бы бросить играть, но вместо этого они пытаются обратить на себя внимание достойной игрой и результатами. Подход максимально верный — возможно, губернатор в таком случае все-таки выделит финансирование и на вторую половину сезона.

В общем, стоит хорошенько подумать, прежде чем ставить против «Уфы» в этом матче.

Ставка — обе команды забьют за 1.92.