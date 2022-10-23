В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграет против московского ЦСКА. Матч состоится 23 октября, начало — в 14:00 по мск. «Оренбург» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

По итогам 13 проведенных туров «Оренбург» с 18 очками разместился на девятой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Причем отставание от пятой строки составляет всего три балла.

«Газовики» в отрезке последних шести игр с учетом всех турниров проиграли только раз. И данное поражение пришлось на минувший тур чемпионата, когда они уступили в Москве «Динамо» со счетом 2:3.

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Помимо этого, «бело-синие» в этот период расписали еще одну мировую и добились четырех викторий. Одна из побед состоялась накануне в домашней кубковой игре против «Ахмата» — 4:2.

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» очень даже неплохо в текущем первенстве проводит поединки на своем поле. За шесть встреч коллектив добился пяти викторий и раз потерпел фиаско.

ЦСКА

ЦСКА за 25 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице РПЛ. Лидеру он уже проигрывает много, но от второй позиции отстает всего лишь на одно очко.

В преддверии данного поединка «армейцы» потерпели домашнее фиаско от «Торпедо» со счетом 0:1 в рамках Кубка страны. И данным результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей, так как ранее еще дважды сыграли вничью.

В своей же последней игре чемпионата России «кони» расписали мировую в дерби со «Спартаком», сыграв 2:2. Игровым днем ранее они поделили очки со столичным «Динамо» — 1:1.

На выезде пока ЦСКА соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раз. Разница мячей также равная и составляет 6:6.

В истории противостояний этих клубов насчитывается шесть встреч, пять из которых выиграл московский клуб и только раз виктория была на стороне «Оренбурга».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.91.

На викторию «Оренбурга» дают — 4.12, ничья оценена — в 4.00.

От данной встречи вполне можно ждать верхового исхода, ведь дома «газовики» редко кого отпускают без пропущенного гола, а «армейцы» в свою очередь обладают третьей атакой в лиге.