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    «Оренбург» и ЦСКА сыграют по верхам

    «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат России, 23 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — ЦСКА
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    Игорь Акинфеев
    В рамках 14-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграет против московского ЦСКА. Матч состоится 23 октября, начало — в 14:00 по мск. «Оренбург» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Октября 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Оренбург»

    По итогам 13 проведенных туров «Оренбург» с 18 очками разместился на девятой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Причем отставание от пятой строки составляет всего три балла.

    «Газовики» в отрезке последних шести игр с учетом всех турниров проиграли только раз. И данное поражение пришлось на минувший тур чемпионата, когда они уступили в Москве «Динамо» со счетом 2:3.

    Коэффициенты матча Оренбург — ЦСКА

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    Помимо этого, «бело-синие» в этот период расписали еще одну мировую и добились четырех викторий. Одна из побед состоялась накануне в домашней кубковой игре против «Ахмата» — 4:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» очень даже неплохо в текущем первенстве проводит поединки на своем поле. За шесть встреч коллектив добился пяти викторий и раз потерпел фиаско.

    ЦСКА

    ЦСКА за 25 зачетными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице РПЛ. Лидеру он уже проигрывает много, но от второй позиции отстает всего лишь на одно очко.

    В преддверии данного поединка «армейцы» потерпели домашнее фиаско от «Торпедо» со счетом 0:1 в рамках Кубка страны. И данным результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей, так как ранее еще дважды сыграли вничью.

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    • В своей же последней игре чемпионата России «кони» расписали мировую в дерби со «Спартаком», сыграв 2:2. Игровым днем ранее они поделили очки со столичным «Динамо» — 1:1.

    На выезде пока ЦСКА соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раз. Разница мячей также равная и составляет 6:6.

    В истории противостояний этих клубов насчитывается шесть встреч, пять из которых выиграл московский клуб и только раз виктория была на стороне «Оренбурга».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 1.91.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 4.12, ничья оценена — в 4.00.

    От данной встречи вполне можно ждать верхового исхода, ведь дома «газовики» редко кого отпускают без пропущенного гола, а «армейцы» в свою очередь обладают третьей атакой в лиге.

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    «Оренбург» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 23.10.2022. Прогнозы на футбол. «Оренбург» и ЦСКА сыграют по верхам
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