20 октября в 1/16 финала Кубка Италии «Кремонезе» на своем поле примет «Модену». Стартовый свисток к данному поединку будет дан в 16:00 по мск. «Кремонезе» — «Модена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кремонезе»

«Кремонезе» по итогам прошлого сезона после очень долгого перерыва смог вернуться в Серии А. Правда, пока там коллектив освоится ни как не может, находясь в зоне вылета.

«Серо-красные» в элите еще не добыли ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений. Причем пропустили они больше всех в чемпионате — 21 гол.

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Накануне данного поединка «львы» расписали выездную мировую со «Специей», сыграв 2:2, а туром ранее они на своей территории были разгромлены «Наполи» со счетом 1:4.

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Что касаемо текущего розыгрыша Кубка Италии, то там клуб из Кремоны прошел уже один раунд, одолев на своем поле «Тернану» из Серии Б со счетом 3:2.

«Модена»

«Модена» этот сезон проводит во втором по рангу дивизионе Италии, где после девяти туров идет в середине турнирки, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на два балла.

Стоит отметить, что «желто-синие» выиграли свои три последние игры. Причем в одной из них они смогли на своем поле одолеть одного из лидеров первенства — «Реджину» со счетом 1:0.

В данном же розыгрыше Кубка Италии коллектив преодолел уже два этапа, каждый раз побеждая на своем поле. Сперва он прошел команду из Серии С 3:1, а затем выбил высшелиговый «Сассуоло» — 3:2.

Последний раз между собой эти клубы играли семь лет тому назад. И тогда в товарищеском матче «Модена» обыграла «Кремонезе» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на «Кремонезе» — «Модена»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кремонезе» — 1.75, победа «Модены» — 4.40, ничья — 3.90.

Проход: «Кремонезе» — 1.40; «Модены» — 2.95.

Учитывая слабую игру «Кремонезе» в защите, в данном поединке также ждем от них пропущенного мяча. В общем, наша ставка — обе забьют: да.