ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМесси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась Карим Бензема Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала» «Верона» — «Милан». Серия А «Милан» в Топе. «Наполи» на троне
  • 23:59
    • «Атлетико» упустил победу над «Райо Вальекано»
  • 22:30
    • «Динамо» с отрывом победило «Ростов» в Кубке России
  • 23:25
    • «Хетафе» и «Атлетик» поделили очки
  • 22:16
    • Гол Кавани не помог «Валенсии» выиграть у «Севильи»
    Все новости спорта

    «Кремонезе» снова пропустит

    «Кремонезе» — «Модена». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок Италии, 20 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кремонезе
    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Модена»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кремонезе»
    20 октября в 1/16 финала Кубка Италии «Кремонезе» на своем поле примет «Модену». Стартовый свисток к данному поединку будет дан в 16:00 по мск. «Кремонезе» — «Модена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 20 Октября 2022 года
    Кремонезе
  • Кремона
    •  Кремонезе 16:00 Модена Модена
  • Италия. Кубок
    •

    «Кремонезе»

    «Кремонезе» по итогам прошлого сезона после очень долгого перерыва смог вернуться в Серии А. Правда, пока там коллектив освоится ни как не может, находясь в зоне вылета.

    «Серо-красные» в элите еще не добыли ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений. Причем пропустили они больше всех в чемпионате — 21 гол.

    Коэффициенты матча Кремонезе — Модена

    1X2Новым игрокам
  • 1.734.004.50Фрибет$40
    •

    Накануне данного поединка «львы» расписали выездную мировую со «Специей», сыграв 2:2, а туром ранее они на своей территории были разгромлены «Наполи» со счетом 1:4.

    Все прогнозы на футбол

    Что касаемо текущего розыгрыша Кубка Италии, то там клуб из Кремоны прошел уже один раунд, одолев на своем поле «Тернану» из Серии Б со счетом 3:2.

    «Модена»

    «Модена» этот сезон проводит во втором по рангу дивизионе Италии, где после девяти туров идет в середине турнирки, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на два балла.

    Стоит отметить, что «желто-синие» выиграли свои три последние игры. Причем в одной из них они смогли на своем поле одолеть одного из лидеров первенства — «Реджину» со счетом 1:0.

  • Трансферный дайджест. 11 — 17 октября
  • Недовольный Фелиш, замена Бускетсу, новый фулл-бек для «Челси»
  • 17/10/2022

    • В данном же розыгрыше Кубка Италии коллектив преодолел уже два этапа, каждый раз побеждая на своем поле. Сперва он прошел команду из Серии С 3:1, а затем выбил высшелиговый «Сассуоло» — 3:2.

    Последний раз между собой эти клубы играли семь лет тому назад. И тогда в товарищеском матче «Модена» обыграла «Кремонезе» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на «Кремонезе» — «Модена»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кремонезе» — 1.75, победа «Модены» — 4.40, ничья — 3.90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Проход: «Кремонезе» — 1.40; «Модены» — 2.95.

    Учитывая слабую игру «Кремонезе» в защите, в данном поединке также ждем от них пропущенного мяча. В общем, наша ставка — обе забьют: да.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Чжу Линь
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Айлендерс — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Филадельфия Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ганновер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кремонезе» — «Модена»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. «Кремонезе» снова пропустит
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры