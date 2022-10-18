18 октября в Брайтоне состоится матч 12-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Брайтон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Чайки» показывают отличные результаты. Никто не ожидал, что они взберутся так высоко, но тем не менее они занимают 7-е место, имея 14 очков.

Три тура назад они не смогли выиграть, когда сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3) на выезде. Однако стоит заметить, что именно хозяева первыми забили.

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После этого «Брайтон» потерпел домашнее поражение от «Тоттенхэма» (0:1), из-за чего скатился с 4-й позиции.

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В прошлом туре коллектив снова уступил — «Брентфорду» (0:2) на выезде. Таким образом, в трех матчах с новым тренером Роберто Де Дзерби он не выиграл.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» пока никак не может адаптироваться в АПЛ. В 10 матчах команда набрала всего лишь 5 очков.

При этом «Лесники» крайне неудачно обороняются. В этих поединках коллектив пропустил уже 23 мяча.

В позапрошлом поединке английского первенства клуб прервал серию неудач, сыграв вничью с «Астон Виллой» (1:1) на своем поле.

Тем не менее, в прошлом туре «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение. На выезде аутсайдер уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.