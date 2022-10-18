ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Спартак» Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» устроили шоу на «ВЭБ Арене» Карим БенземаСказ о двух форвардах. Бензема затмил Левандовского в «Эль Класико» Хосеп Гвардиола — любитель высокоинтенсивного футбола и прессингаЭксперты о таком понятии, как интенсивность. Как она проявляется в футболе?
  • 21:59
    • ЦСКА сыграл вничью в столичном дерби со «Спартаком»
  • 00:12
    • «Милан» вырвал выездную победу у «Вероны»
  • 23:56
    • Гол Неймара принес ПСЖ победу над «Марселем»
  • 22:21
    • «Бавария» забила пять безответных мячей «Фрайбургу»
  • 20:29
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Ман Сити» на «Энфилде»
  • 19:11
    • «Реал» одержал победу в «Эль Класико» с «Барселоной»
  • 18:30
    • «Зенит» крупно обыграл «Пари НН» на выезде
    Все новости спорта

    Одержит ли «Брайтон» первую победу при Де Дзерби?

    «Брайтон» — «Ноттингем Форест». Ставки (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 18 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Ноттингем Форест Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ноттингем Форест»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брайтон» при Де Дзерби пока не выигрывает
    18 октября в Брайтоне состоится матч 12-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Брайтон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Октября 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 21:30 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
    •

    «Брайтон»

    «Чайки» показывают отличные результаты. Никто не ожидал, что они взберутся так высоко, но тем не менее они занимают 7-е место, имея 14 очков.

    Три тура назад они не смогли выиграть, когда сыграли вничью с «Ливерпулем» (3:3) на выезде. Однако стоит заметить, что именно хозяева первыми забили.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест

    1X2Новым игрокам
  • 1.404.708.00Фрибет$40
    •

    После этого «Брайтон» потерпел домашнее поражение от «Тоттенхэма» (0:1), из-за чего скатился с 4-й позиции.

    Все прогнозы на АПЛ

    В прошлом туре коллектив снова уступил — «Брентфорду» (0:2) на выезде. Таким образом, в трех матчах с новым тренером Роберто Де Дзерби он не выиграл.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» пока никак не может адаптироваться в АПЛ. В 10 матчах команда набрала всего лишь 5 очков.

    При этом «Лесники» крайне неудачно обороняются. В этих поединках коллектив пропустил уже 23 мяча.

  • Эксперты о таком понятии, как интенсивность. Как она проявляется в футболе?
  • Является ли это просто физическим компонентом игры или здесь скрывается более глубокий смысл?
  • Вчера

    • В позапрошлом поединке английского первенства клуб прервал серию неудач, сыграв вничью с «Астон Виллой» (1:1) на своем поле.

    Тем не менее, в прошлом туре «Ноттингем Форест» потерпел очередное поражение. На выезде аутсайдер уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — «Брайтон» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Монреаль — Орландо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Ивашка — Кресси
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дрейпер — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аполлон — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Олимпиакос — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сивасспор — Гиресунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гетеборг — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.10.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Брайтон» первую победу при Де Дзерби?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры