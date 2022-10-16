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    «Самара Арене» станет свидетелем результативного матча

    «Крылья Советов» — «Сочи». Ставка (к. 1.82) и прогнозы на футбол, чемпионат России, 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Сочи»
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    «Сочи»
    В воскресенье, 16 октября, в Самаре на «Самара Арене» в 13-м туре российской Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют против «Сочи». Начало — в 14:00 по мск. «Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Октября 2022 года

    «Крылья Советов»

    С 11 зачетными пунктами «Крылья Советов» находятся на 11 позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги, оторвавшись всего лишь на очко от опасной зоны.

    Самарский коллектив за всю турнирную дистанцию добыл две виктории, пять встреч еще он завершил мировыми исходами и пять раз уходил с поля поверженным.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Сочи

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    К данной встрече «волжане» подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период они расписали две мировые и трижды проиграли. Одно из фиаско было в прошлом туре в Москве от «Спартака» 2:5.

    Все прогнозы на РПЛ

    В текущем первенстве РПЛ «Крылышки» на своем поле еще не знали радости победы, трижды сыграв вничью и потерпев два поражения.

    «Сочи»

    С 20 очками «Сочи» разместился на шестой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Причем отставание от второй строки составляет всего лишь пять пунктов.

    «Барсы» в данном первенстве смогли выиграть шесть встреч из 12 проведенных, четыре раза они еще уходили с поля поверженными и дважды делили очки со своими оппонентами.

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    • В минувшем туре «южане» на своем поле разгромили московский «Локомотив» со счетом 4:0. И данной викторией они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, где трижды уступали.

    На выезде же в текущем чемпионате сочинский коллектив смог выиграть всего лишь один поединок из шести проведенных, раз он еще сыграл вничью и потерпел четыре фиаско.

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    Отметим, что «Крылышки» выиграли у «Сочи» во всех пяти очных поединках.

    Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — «Сочи»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Крылышек» — 2.44, победа «Сочи» — 2.98, ничья — 3.70.

    Оба коллектива в текущем первенстве довольно-таки часто выдают голевые поединки. Вот и от их очного противостояния вполне можно ждать верхов. В общем, наш прогноз — ТБ 2,5.

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    «Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. «Самара Арене» станет свидетелем результативного матча
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