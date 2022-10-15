«Ювентус» сыграет против «Торино» в рамках гостевого матча 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 19:00 мск. «Торино» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

В прошлом туре команда Ивана Юрича сыграла вничью с «Эмполи» — 1:1. В этом матче чуть больше 70 минут провел на поле российский полузащитник туринского клуба Алексей Миранчук.

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Безвыигрышная серия «Торино» составляет уже четыре матча. При этом в трех случаях «гранатовые» проиграли.

«Торино» одержал одну победу и забил лишь два мяча в четырех предыдущих матчах на своем поле.

«Ювентус»

«Ювентус» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в девяти матчах 13 очков.

Текущее положение «Ювентуса» и все, что с ним происходит в последнее время, можно описать одним словом — катастрофа.

И здесь уже нет никакой уверенности, что «Ювентус» страдает, в первую очередь, из-за кадровых проблем. Похоже, главная проблема — в тренере. Никто не понимает, во что пытается играть «Ювентус» Массимилиано Аллегри.

Ситуация действительно печальная, но руководство клуба почему-то пока не рассматривает вариант со сменой главного тренера, который, мягко говоря, напрашивается уже не первую неделю.

Ранее на этой неделе «Ювентус» проиграл на выезде «Маккаби» в матче Лиги чемпионов, а перед этим уступил «Милану».

«Ювентус» одержал всего лишь три победы в десяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Торино» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают тоже за 3.30, а победу «Ювентуса» — за 2.52.

В прошлом сезоне «Ювентус» в первом круге кое-как обыграл «Торино» со счетом 1:0, а в феврале туринское дерби завершилось вничью 1:1.

Ну а сейчас «Юве» настолько ужасен, что команда Миранчука вполне может наказать земляков. Достаточно вспомнить, что не так давно этот «Ювентус» обыграла даже «Монца». Или так: разве «Торино» слабее «Маккаби»? Ответ очевиден.

Ставка — победа «Торино» за 3.30.