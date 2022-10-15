ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» — «Ливерпуль»Разгром на «Айброксе». Исторический хет-трик Салаха после мастер-класса Фирмино Казуёси МиураСердцем не стареть. «Король Кадзу» и еще 7 самых старых футболистов в истории Лионель МессиВозвращение настоящего Месси: «ПСЖ» и «Барселона» начинают новое сражение за аргентинскую легенду
  • 23:59
    • «Монако» разгромно проиграл «Трабзонспору» в Лиге Европы
  • 23:56
    • «МЮ» вырвал победу у «Омонии» в Лиге Европы
  • 00:13
    • «Ницца» упустила победу над «Словацко»
  • 00:00
    • «Вест Хэм» снял все вопросы о выходе в плей-офф Лиги конференций
    Все новости спорта

    Миранчук заставит «Ювентус» уволить Аллегри?

    «Торино» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Италии 15 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Торино Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Торино» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук
    «Ювентус» сыграет против «Торино» в рамках гостевого матча 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 19:00 мск. «Торино» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Октября 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 19:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •

    «Торино»

    «Торино» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    В прошлом туре команда Ивана Юрича сыграла вничью с «Эмполи» — 1:1. В этом матче чуть больше 70 минут провел на поле российский полузащитник туринского клуба Алексей Миранчук.

    Коэффициенты матча Торино — Ювентус

    1X2Новым игрокам
  • 3.003.152.45Фрибет$40
    •

    Безвыигрышная серия «Торино» составляет уже четыре матча. При этом в трех случаях «гранатовые» проиграли.

    «Торино» одержал одну победу и забил лишь два мяча в четырех предыдущих матчах на своем поле.

    «Ювентус»

    «Ювентус» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в девяти матчах 13 очков.

    Текущее положение «Ювентуса» и все, что с ним происходит в последнее время, можно описать одним словом — катастрофа.

    И здесь уже нет никакой уверенности, что «Ювентус» страдает, в первую очередь, из-за кадровых проблем. Похоже, главная проблема — в тренере. Никто не понимает, во что пытается играть «Ювентус» Массимилиано Аллегри.

  • Переоцененные и недооцененные. Лукаку, Гризманн, Дибала и еще 10 самых противоречивых игроков
  • 13 звезд, чья игра чаще всего становится поводом для жарких дискуссий
  • 11/10/2022

    • Ситуация действительно печальная, но руководство клуба почему-то пока не рассматривает вариант со сменой главного тренера, который, мягко говоря, напрашивается уже не первую неделю.

    Ранее на этой неделе «Ювентус» проиграл на выезде «Маккаби» в матче Лиги чемпионов, а перед этим уступил «Милану».

    «Ювентус» одержал всего лишь три победы в десяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Торино» в этом матче можно поставить за 3.30, ничью букмекеры предлагают тоже за 3.30, а победу «Ювентуса» — за 2.52.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне «Ювентус» в первом круге кое-как обыграл «Торино» со счетом 1:0, а в феврале туринское дерби завершилось вничью 1:1.

    Ну а сейчас «Юве» настолько ужасен, что команда Миранчука вполне может наказать земляков. Достаточно вспомнить, что не так давно этот «Ювентус» обыграла даже «Монца». Или так: разве «Торино» слабее «Маккаби»? Ответ очевиден.

    Ставка — победа «Торино» за 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.26
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Минай — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Черноморец — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витебск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.19
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Славия — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Дегерфорс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шальке — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Венеция — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.04
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торино» — «Ювентус»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Миранчук заставит «Ювентус» уволить Аллегри?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры