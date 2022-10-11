«Уиган»
«Уиган» начал чемпионат также не столь позитивно. В 4 матчах команда набрала всего 3 очка.
«Латикс» — середняк Чемпионшипа и находится ближе к зоне вылета. Это вполне закономерно, поскольку они только вернулись во второй по рангу дивизион.
В последних четырех поединках, которые пришлись на национальное первенство, клуб одержал одну победу — над «Ротерхэм Юнайтед».
При этом в последних двух турах коллектив потерпел поражения — от «Халл Сити» (1:2) и «Кардифф Сити» (1:3).
«Блэкберн»
«Блэкберн» намеревается наконец-то вернуться в элиту английского футбола. По итогам 13 сыгранных матчей «Бродяги» идут вне зоны плей-офф на седьмом месте.
Команда набрала всего 21 очко. При этом у нее разница голов +1: забила 16 раз, а пропустила в свои ворота 15 мячей.
В последних 10 поединках во всех турнирах коллектив чередует победы с поражениями, и выигрыш пришелся как раз на прошлый матч.
Помимо игр Чемпионшипа также в этой серии клуб сыграл в Кубке английской Лиги, где одолел на выезде «Брэдфорд Сити» (2:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.