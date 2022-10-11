«Уиган» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках отложенного матча 9-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 11 октября, начало — в 21:45 мск. «Уиган» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уиган»

«Уиган» начал чемпионат также не столь позитивно. В 4 матчах команда набрала всего 3 очка.

«Латикс» — середняк Чемпионшипа и находится ближе к зоне вылета. Это вполне закономерно, поскольку они только вернулись во второй по рангу дивизион.

В последних четырех поединках, которые пришлись на национальное первенство, клуб одержал одну победу — над «Ротерхэм Юнайтед».

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При этом в последних двух турах коллектив потерпел поражения — от «Халл Сити» (1:2) и «Кардифф Сити» (1:3).

«Блэкберн»

«Блэкберн» намеревается наконец-то вернуться в элиту английского футбола. По итогам 13 сыгранных матчей «Бродяги» идут вне зоны плей-офф на седьмом месте.

Команда набрала всего 21 очко. При этом у нее разница голов +1: забила 16 раз, а пропустила в свои ворота 15 мячей.

В последних 10 поединках во всех турнирах коллектив чередует победы с поражениями, и выигрыш пришелся как раз на прошлый матч.

Помимо игр Чемпионшипа также в этой серии клуб сыграл в Кубке английской Лиги, где одолел на выезде «Брэдфорд Сити» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.