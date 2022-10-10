Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле против владикавказской «Алании» в рамках 13-го тура Первой лиги. Матч пройдет 10 октября, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» Тула — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

Судя по всему, «оружейники» твердо намерены с первой же попытки вернуться в элитный дивизион. На данный момент эта задача выглядит вполне выполнимой.

Команда Олега Кононова поначалу слегка забуксовала, но, например, в пяти предущих турах ей удалось одержать четыре победы.

В начале октября «Арсенал» выиграл у казанского «Рубина» (2:1). Героем матча стал нападающий тульского клуба Евгений Луценко.

«Арсенал» в текущем чемпионате еще ни разу не проигрывал на своем поле — три победы и столько же ничьих. И примечательно, что во всех случаях зашла ставка на «обе команды забьют».

«Алания»

«Алания» тем временем возглавляет таблицу Первой лиги, набрав в 12-ти турах 25 очков и при этом опережая калининградскую «Балтику» только по дополнительным показателям.

«Алания» до сих пор проиграла лишь один матч. И примечательно, что лидер отдал три очка ульяновской «Волге», главному аутсайдеру текущего чемпионата.

Прогнозы на ФНЛ

Октябрь команда Заура Тедеева начала с уверенной домашней победы над ярославским «Шинником» (3:1).

«Алания» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала в гостях.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Алании» — за 3.36.

Исход в данном случае предсказать почти невозможно. Но очевидно, что команды должны порадовать зрителей. С игрой в атаке нет проблем ни у хозяев, ни у гостей.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.21.