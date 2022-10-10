ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» — «Бавария»День Модеста. «Боруссия» совершила безумный камбэк в матче против «Баварии» «Сочи» — «Локомотив»Мостовой, пришло твое время. «Сочи» оставил «Локомотив» без тренера Виллиан РошаМосковское дерби, которое хотелось смотреть. Даже ничья не испортила впечатления
  • 11:26
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал чемпионом мира в гонках Формула-1
  • 11:46
    • Кан: «Бавария» сделала всё, чтобы упустить победу в матче с «Боруссией»
  • 11:15
    • «МЮ» может продать Криштиану Роналду за 11 млн €
  • 00:07
    • ПСЖ без Месси не смог победить «Реймс»
  • 00:01
    • «Реал» минимально выиграл у «Хетафе»
  • 21:49
    • «Локомотив» отправил в отставку Циннбауэра и Цорна
    Все новости спорта

    «Алания» выиграет в Туле?

    «Арсенал» Тула — «Алания». Прогноз (к. 2.21) и ставки на Первую лигу 10 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Алания Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Алания»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алания» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала в гостях
    Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле против владикавказской «Алании» в рамках 13-го тура Первой лиги. Матч пройдет 10 октября, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» Тула — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Октября 2022 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:30 Алания Алания
  • Владикавказ
    •

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

    Судя по всему, «оружейники» твердо намерены с первой же попытки вернуться в элитный дивизион. На данный момент эта задача выглядит вполне выполнимой.

    Команда Олега Кононова поначалу слегка забуксовала, но, например, в пяти предущих турах ей удалось одержать четыре победы.

    В начале октября «Арсенал» выиграл у казанского «Рубина» (2:1). Героем матча стал нападающий тульского клуба Евгений Луценко.

    «Арсенал» в текущем чемпионате еще ни разу не проигрывал на своем поле — три победы и столько же ничьих. И примечательно, что во всех случаях зашла ставка на «обе команды забьют».

    «Алания»

    «Алания» тем временем возглавляет таблицу Первой лиги, набрав в 12-ти турах 25 очков и при этом опережая калининградскую «Балтику» только по дополнительным показателям.

    «Алания» до сих пор проиграла лишь один матч. И примечательно, что лидер отдал три очка ульяновской «Волге», главному аутсайдеру текущего чемпионата.

    Прогнозы на ФНЛ

    Октябрь команда Заура Тедеева начала с уверенной домашней победы над ярославским «Шинником» (3:1).

    «Алания» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Алании» — за 3.36.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Исход в данном случае предсказать почти невозможно. Но очевидно, что команды должны порадовать зрителей. С игрой в атаке нет проблем ни у хозяев, ни у гостей.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Циципас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торино — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швентек — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» Тула — «Алания»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 10.10.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» выиграет в Туле?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры