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    Англия и Германия быстро огорчат друг друга

    Англия — Германия. Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги наций 26 сентября 2022 года

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    Харри Кейн
    Англия сыграет на своем поле с Германией в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 21:45 мск. Англия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 26 Сентября 2022 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 21:45 Германия Германия
  • Берлин
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    Англия

    Англичане провалили Лигу наций. Мало кто ожидал, что родоначальники футбола вылетят из дивизиона А.

    Причем Англия сделала это досрочно. Причем в 5 матчах команда смогла забить только один мяч.

    Коэффициенты матча Англия — Германия

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    Минувший тур как раз стал решающим. Англичане минимально уступили Италии, подспудно продлив свою безголевую серию до трех матчей.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Англия в последнее время сложно играет против немцев. Из пяти последних матчей британцы выиграли дважды при одном поражении.

    Германия

    Сборная Германии нынешнюю Лигу наций также проваливает. Выше 2 места немцы уже не поднимутся.

    В минувшем туре Германия потерпела сенсационное поражение. Дома команда минимально уступила Венгрии.

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    • Причем в том поединке немцы выглядели крайне неубедительно. Особенно это касается атакующей линии.

    В этом поединке Германия явно не планирует отсиживаться в тылах. Как минимум, нужна реабилитация за последнюю коллизию.

    Прогноз и ставка

    На победу Англии в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Германии — за 3.00.

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    Англия наверняка будет активно атаковать. Германия постарается реабилитироваться за последнее поражение от венгров.

    В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Англия — Германия: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. Англия и Германия быстро огорчат друг друга
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