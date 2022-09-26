Англия сыграет на своем поле с Германией в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 21:45 мск. Англия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Англичане провалили Лигу наций. Мало кто ожидал, что родоначальники футбола вылетят из дивизиона А.

Причем Англия сделала это досрочно. Причем в 5 матчах команда смогла забить только один мяч.

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Минувший тур как раз стал решающим. Англичане минимально уступили Италии, подспудно продлив свою безголевую серию до трех матчей.

Все прогнозы на Лигу наций

Англия в последнее время сложно играет против немцев. Из пяти последних матчей британцы выиграли дважды при одном поражении.

Германия

Сборная Германии нынешнюю Лигу наций также проваливает. Выше 2 места немцы уже не поднимутся.

В минувшем туре Германия потерпела сенсационное поражение. Дома команда минимально уступила Венгрии.

Причем в том поединке немцы выглядели крайне неубедительно. Особенно это касается атакующей линии.

В этом поединке Германия явно не планирует отсиживаться в тылах. Как минимум, нужна реабилитация за последнюю коллизию.

Прогноз и ставка

На победу Англии в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу Германии — за 3.00.

Англия наверняка будет активно атаковать. Германия постарается реабилитироваться за последнее поражение от венгров.

В составах обеих команд есть, кому забивать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.