«Сан-Хосе Эрткуэйкс» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелес Гэлакси» в рамках 32-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анжелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс»

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» нынешний сезон проваливает. Команда осела на дне турнирной таблицы Западной конференции.

В минувшем туре команде удалось разжиться ничьей. Дома «Сан-Хосе Эрткуэйкс» расписал мировую с «Далласом» (1:1).

А вот с надежностью тылов у команды имеются огромные проблемы. В 31 матче пропущено уже 64 мяча.

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«Сан-Хосе Эрткуэйкс» наверняка постарается подняться с последнего места. Правда, для этого нужно прибавлять в реализации.

«Лос-Анжелес Гэлакси»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит слабее обычного. Нынешнее 7 место вряд ли можно записать в актив.

«Лос-Анжелес Гэлакси» не столь успешно обороняется. В 31 матче команда пропустила 47 мячей.

А вот в предыдущем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» порадовал результатом. Дома команда смогла переиграть «Колорадо Рэпидс» (4:1).

В этом поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» наверняка будет активно атаковать. Свое веское слово должен сказать и Чичарито.

Прогноз и ставка

На победу «Лос-Анжелес Гэлакси» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — за 2.70.

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» испытывает трудности в обороне.

«Лос-Анжелес Гэлакси» имеет амбиции подняться поближе к лидерам .

Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелес Гэлакси» с коэффициентом 2.20.