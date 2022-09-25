«Сан-Хосе Эрткуэйкс»
«Сан-Хосе Эрткуэйкс» нынешний сезон проваливает. Команда осела на дне турнирной таблицы Западной конференции.
В минувшем туре команде удалось разжиться ничьей. Дома «Сан-Хосе Эрткуэйкс» расписал мировую с «Далласом» (1:1).
А вот с надежностью тылов у команды имеются огромные проблемы. В 31 матче пропущено уже 64 мяча.
«Сан-Хосе Эрткуэйкс» наверняка постарается подняться с последнего места. Правда, для этого нужно прибавлять в реализации.
«Лос-Анжелес Гэлакси»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит слабее обычного. Нынешнее 7 место вряд ли можно записать в актив.
«Лос-Анжелес Гэлакси» не столь успешно обороняется. В 31 матче команда пропустила 47 мячей.
А вот в предыдущем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» порадовал результатом. Дома команда смогла переиграть «Колорадо Рэпидс» (4:1).
В этом поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» наверняка будет активно атаковать. Свое веское слово должен сказать и Чичарито.
Прогноз и ставка
На победу «Лос-Анжелес Гэлакси» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — за 2.70.
«Сан-Хосе Эрткуэйкс» испытывает трудности в обороне.
«Лос-Анжелес Гэлакси»
Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелес Гэлакси» с коэффициентом 2.20.