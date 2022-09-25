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    Три очка для «Лос-Анжелес Гэлакси»?!

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анжелес Гэлакси». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, МЛС, 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анжелес Гэлакси»
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    Чичарито
    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелес Гэлакси» в рамках 32-го тура чемпионата США. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 05:00 мск. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анжелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 25 Сентября 2022 года

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» нынешний сезон проваливает. Команда осела на дне турнирной таблицы Западной конференции.

    В минувшем туре команде удалось разжиться ничьей. Дома «Сан-Хосе Эрткуэйкс» расписал мировую с «Далласом» (1:1).

    А вот с надежностью тылов у команды имеются огромные проблемы. В 31 матче пропущено уже 64 мяча.

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    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» наверняка постарается подняться с последнего места. Правда, для этого нужно прибавлять в реализации.

    «Лос-Анжелес Гэлакси»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит слабее обычного. Нынешнее 7 место вряд ли можно записать в актив.

    «Лос-Анжелес Гэлакси» не столь успешно обороняется. В 31 матче команда пропустила 47 мячей.

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    • А вот в предыдущем туре «Лос-Анжелес Гэлакси» порадовал результатом. Дома команда смогла переиграть «Колорадо Рэпидс» (4:1).

    В этом поединке «Лос-Анжелес Гэлакси» наверняка будет активно атаковать. Свое веское слово должен сказать и Чичарито.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лос-Анжелес Гэлакси» в этом матче можно поставить за 2.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — за 2.70.

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    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» испытывает трудности в обороне.

    «Лос-Анжелес Гэлакси» имеет амбиции подняться поближе к лидерам.

    Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Лос-Анжелес Гэлакси» с коэффициентом 2.20.

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    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анжелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Лос-Анжелес Гэлакси»?!
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