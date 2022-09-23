Эстония сыграет на своем поле с Мальтой в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:00 мск. Эстония — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эстония

Хозяева этого матча провели две игры в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и смогли переиграть своего соперника 2:1 в гостях и Сан-Марино 2:0 дома.

Главная задача перед швейцарским специалистом Томасом Хеберли очень проста: в Лиге наций поднять Эстонию из Лиги D в Лигу С, так как в прошлом году они именно сюда и опустились из-за своих плохих результатов.

Коэффициенты матча Эстония — Мальта 1X2Новым игрокам 1.853.404.60Фрибет$40

В случае даже ничьей команда обеспечит себе путевку в дивизион C Лиги наций, ведь она лидирует в группе и опережает соперника по дополнительным показателям.

Все прогнозы на Лигу наций

В последних четырех поединках во всех турнирах сборная потерпела только одно поражение при двух победах и одной ничьей.

Мальта

В текущем розыгрыше Лиги наций мальтийцы провели три игры и набрали в них 6 очков, с которыми идут вторыми среди трех участников, поэтому им нужна только победа.

Мальта является андердогом европейского футбола, но она не так безнадежна. Так в прошлом розыгрыше Лиги наций она стала второй в квартете, пропустив вперед себя Фареры, а обогнав Латвию и Андорру.

Уступили «иониты» в том турнире только победителю квартета на выезде, по разу обыграли латвийцев и андоррцев, а также три поединка свели вничью, забили восемь мячей, а пропустили на две меньше.

Отборочную компанию к ЧМ-2022 островитяне провели на своем уровне, разделив последние две строки с Кипром, набрав в десяти играх пять баллов, четырех из которых с киприотами и еще раз сыграли вничью со словаками.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.