Эстония
Хозяева этого матча провели две игры в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и смогли переиграть своего соперника 2:1 в гостях и Сан-Марино 2:0 дома.
Главная задача перед швейцарским специалистом Томасом Хеберли очень проста: в Лиге наций поднять Эстонию из Лиги D в Лигу С, так как в прошлом году они именно сюда и опустились из-за своих плохих результатов.
Коэффициенты матча Эстония — Мальта
В случае даже ничьей команда обеспечит себе путевку в дивизион C Лиги наций, ведь она лидирует в группе и опережает соперника по дополнительным показателям.
В последних четырех поединках во всех турнирах сборная потерпела только одно поражение при двух победах и одной ничьей.
Мальта
В текущем розыгрыше Лиги наций мальтийцы провели три игры и набрали в них 6 очков, с которыми идут вторыми среди трех участников, поэтому им нужна только победа.
Мальта является андердогом европейского футбола, но она не так безнадежна. Так в прошлом розыгрыше Лиги наций она стала второй в квартете, пропустив вперед себя Фареры, а обогнав Латвию и Андорру.
Уступили «иониты» в том турнире только победителю квартета на выезде, по разу обыграли латвийцев и андоррцев, а также три поединка свели вничью, забили восемь мячей, а пропустили на две меньше.
Отборочную компанию к ЧМ-2022 островитяне провели на своем уровне, разделив последние две строки с Кипром, набрав в десяти играх пять баллов, четырех из которых с киприотами и еще раз сыграли вничью со словаками.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.
Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.