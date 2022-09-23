ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения Массимилиано Аллегри «Пошел вон!». «Ювентусу» надо срочно избавиться от Аллегри, но проблема не только в тренере Криштиану РоналдуПродлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами
  • 23:50
    • Дибала рассказал о взаимоотношениях с Моуринью
  • 23:30
    • Обамеянг поделился мнением о смене тренера в «Челси»
  • 23:17
    • Рафаэл Леао: Ибрагимович — пример, он научил меня многому
  • 23:05
    • Названа причина, почему Раноккья покинул «Монцу»
  • 22:48
    • Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Оформит ли Эстония выход в третий дивизион Лиги наций?

    Эстония — Мальта. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига наций, 23 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Эстонии Прогнозы на Сборная Мальты Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Эстония — Мальта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эстония лидирует в группе
    Эстония сыграет на своем поле с Мальтой в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:00 мск. Эстония — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 23 Сентября 2022 года
    Эстония
  • Таллин
    •  Эстония 21:45 Мальта Мальта
  • Валлетта
    •

    Эстония

    Хозяева этого матча провели две игры в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и смогли переиграть своего соперника 2:1 в гостях и Сан-Марино 2:0 дома.

    Главная задача перед швейцарским специалистом Томасом Хеберли очень проста: в Лиге наций поднять Эстонию из Лиги D в Лигу С, так как в прошлом году они именно сюда и опустились из-за своих плохих результатов.

    Коэффициенты матча Эстония — Мальта

    1X2Новым игрокам
  • 1.853.404.60Фрибет$40
    •

    В случае даже ничьей команда обеспечит себе путевку в дивизион C Лиги наций, ведь она лидирует в группе и опережает соперника по дополнительным показателям.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В последних четырех поединках во всех турнирах сборная потерпела только одно поражение при двух победах и одной ничьей.

    Мальта

    В текущем розыгрыше Лиги наций мальтийцы провели три игры и набрали в них 6 очков, с которыми идут вторыми среди трех участников, поэтому им нужна только победа.

    Мальта является андердогом европейского футбола, но она не так безнадежна. Так в прошлом розыгрыше Лиги наций она стала второй в квартете, пропустив вперед себя Фареры, а обогнав Латвию и Андорру.

  • Лига наций: главные интриги после летних матчей
  • Что привлекает наибольший интерес на осень?
  • 16/06/2022

    • Уступили «иониты» в том турнире только победителю квартета на выезде, по разу обыграли латвийцев и андоррцев, а также три поединка свели вничью, забили восемь мячей, а пропустили на две меньше.

    Отборочную компанию к ЧМ-2022 островитяне провели на своем уровне, разделив последние две строки с Кипром, набрав в десяти играх пять баллов, четырех из которых с киприотами и еще раз сыграли вничью со словаками.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Сун
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Плишкова — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кудерметова — Контрерас Гомес
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Викмайер — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван Синьюй
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осака — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч Руусувуори — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Латвия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эстония — Мальта: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. Оформит ли Эстония выход в третий дивизион Лиги наций?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры