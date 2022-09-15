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    Ирландцы дадут бой бельгийцам?

    «Гент» — «Шэмрок Роверс». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет F, 15 сентября 2022 года

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    «Шэмрок Роверс» — «Юргорден». Группа F. Матч 1-го тура Лиги конференций
    В четверг, 15 сентября «Гент» в родных стенах примет «Шэмрок Роверс» в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 19:45 (мск). «Гент» — «Шэмрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 15 Сентября 2022 года
    Гент
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Гент 19:45 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс
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    «Гент»

    В группе F после матчей 1-го тура — нет фаворита. Все команды набрали по 1 очку.

    Например, «Гент» заработал 1 балл в матче с норвежским «Мольде». Весь поединок прошел без голов (0:0).

    Параллельно команда играет в чемпионате Бельгии. В 8-м туре первенства «Гент» добился победного результата в поединке против «Зюлте-Варегем» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Буйволы» набрали 14 очков и поднялись на 5 место турнирной таблицы. От лидера «Антверпена» отставание катастрофично большое. Минус 10. Однако за 2 позицию можно побороться. Разница всего в 5 баллов.

    «Шэмрок Роверс»

    Чемпион Ирландии также начал групповую стадию Лиги конференций с мирного результата. «Шэмрок Роверс» и шведский «Юргорден» заработали по 1 баллу и разбежались без забитых голов (0:0).

    «Шэмрок Роверс» успел поиграть во всех трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов ирландцы прошли мальтийский «Хиберниан», но уступили болгарскому «Лудогорцу».

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    • В Лиге Европы была одержана победа над македонским «Шкупи» и допущено поражение от венгерского «Ференцвароша».

    «Шэмрок Роверс» — не только действующий чемпион, но и лидер нынешнего чемпионата Ирландии. Команда все ближе к новому титулу. В 30-м туре регулярного первенства «обручи» разгромили «Фин Харпс» (5:1) и набрали 59 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гента» можно поставить за 1.34, ничью оценивают в 4.94. А на победу «Шэмрок Роверса» — в 8.50.

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    Прогноз — у «Гента» прекрасная возможность набрать 3 очка в этом матче. «Шэмрок Роверс» — ниже классом, чем соперник. Да и матч пройдёт в гостях. Здесь все в пользу бельгийского коллектива. Однако ирландцы могут дать бой. Если и проиграет «Шэмрок Роверс», то с минимальным результатом.

    Ставка — фора «Шэмрок Роверс» +1.5 с коэффициентом 1.82.

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    «Гент» — «Шэмрок Роверс»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Ирландцы дадут бой бельгийцам?
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