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    «Лацио» начнет исправлять ситуацию в чемпионате

    «Лацио» — «Верона». Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, Серия А, 11 сентября 2022 года

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    11 сентября в Риме «Лацио» примет «Верону» в матче 6 тура итальянской Серии А. Поединок состоится на «Олимпико» в 19:00 мск. «Лацио» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Сентября 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 19:00 Верона Верона
  • Верона
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    «Лацио»

    На неделе «лациале» подняли себе настроение после поражения от «Наполи» (1:2). Команда Сарри выиграла у «Фейеноорда» в первом туре групповой стадии Лиги Европы. Хозяева победили со счетом 4:2, а лучшим игроком матча и недели в турнире стал Матиас Весино, оформивший дубль.

    В чемпионате «Лацио» терял очки в 3 из 4 последних матчей. За этот период у «римлян» был весомый успех. Они победили «Интер» 3:1. Но при этом столичный коллектив не справился с «Сампдорией» (1:1).

    Коэффициенты матча Лацио — Верона

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    В турнирной таблице Серии А «Лацио» занимает 9 место. За 5 туров команда набрала 8 очков, забила 7 мячей и пропустила пять.

    Все прогнозы на Серию А

    Травма у испанского вингера Педро. Дисквалифицирован полузащитник Данило Катальди.

    «Верона»

    Гости располагаются на 4 строчки ниже соперника. Они набрали на 3 пункта меньше и только в прошлом туре почувствовали вкус победы.

    Перед выездом в Рим «Верона» победила на своем поле «Сампдорию» со счетом 2:1. Крупным командам вроде «Наполи» и «Аталанты» она уступила. «Неполитанцы» нанесли разгромное поражение со счетом 2:5, а бергамаски выиграли скромно 1:0.

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    • Веронцы провели на выезде два матча. Они не смогли победить «Болонью» (1:1) и «Эмполи» (1:1). В итоге серию достигла отметки в три ничьи с учетом прошлого сезона.

    У гостей травмирован нападающий Роберто Пикколи. Он пока под вопросом.

    Прогноз и ставка

    «Лацио» играл на неделе, но победа должна придать сил и помочь справиться с усталостью. «Римлянам» надо набирать баллы, так как они уже много упустили в последних турах.

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    Букмекеры считают, что победа будет именно за хозяевами — 1.61 против 5.40 соответственно. Ничья выставлена с коэффициентом 4.30.

    «Лацио» пропускал в четырех матчах подряд. Если он и победит, то наверняка пропустит. К обороне команды пока есть вопросы. Ставка — победа «Лацио» + обе забьют за 3.10.

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    «Лацио» — «Верона»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» начнет исправлять ситуацию в чемпионате
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