11 сентября в Риме «Лацио» примет «Верону» в матче 6 тура итальянской Серии А. Поединок состоится на «Олимпико» в 19:00 мск. «Лацио» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

На неделе «лациале» подняли себе настроение после поражения от «Наполи» (1:2). Команда Сарри выиграла у «Фейеноорда» в первом туре групповой стадии Лиги Европы. Хозяева победили со счетом 4:2, а лучшим игроком матча и недели в турнире стал Матиас Весино, оформивший дубль.

В чемпионате «Лацио» терял очки в 3 из 4 последних матчей. За этот период у «римлян» был весомый успех. Они победили «Интер» 3:1. Но при этом столичный коллектив не справился с «Сампдорией» (1:1).

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В турнирной таблице Серии А «Лацио» занимает 9 место. За 5 туров команда набрала 8 очков, забила 7 мячей и пропустила пять.

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Травма у испанского вингера Педро. Дисквалифицирован полузащитник Данило Катальди.

«Верона»

Гости располагаются на 4 строчки ниже соперника. Они набрали на 3 пункта меньше и только в прошлом туре почувствовали вкус победы.

Перед выездом в Рим «Верона» победила на своем поле «Сампдорию» со счетом 2:1. Крупным командам вроде «Наполи» и «Аталанты» она уступила. «Неполитанцы» нанесли разгромное поражение со счетом 2:5, а бергамаски выиграли скромно 1:0.

Веронцы провели на выезде два матча. Они не смогли победить «Болонью» (1:1) и «Эмполи» (1:1). В итоге серию достигла отметки в три ничьи с учетом прошлого сезона.

У гостей травмирован нападающий Роберто Пикколи. Он пока под вопросом.

Прогноз и ставка

«Лацио» играл на неделе, но победа должна придать сил и помочь справиться с усталостью. «Римлянам» надо набирать баллы, так как они уже много упустили в последних турах.

Букмекеры считают, что победа будет именно за хозяевами — 1.61 против 5.40 соответственно. Ничья выставлена с коэффициентом 4.30.