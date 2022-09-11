«Акрон» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 16:00 мск. «Акрон» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

От этой команды ожидали чуть ли не борьбы за стыки. На деле же тольяттинцы полностью провалила старт первенства.

«Акрон» на текущий момент находится на 17 месте. Не радует и слабая оборона, давшая результативный сбой уже 16 раз.

Минувший тур тольяттинцы провели неплохо. «Акрон» добыл один балл в выездном матче с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Акрон» наверняка максимально настроится на этот поединок. Команде нужно срочно выбираться из опасной зоны.

«Родина»

Новичок «лучшей лиги мира» выступает неровно. Москвичи находятся на 16 месте, имея 6 очков а активе.

«Родина» имеет проблемы с реализацией. В 8 матчах команда смогла отличиться лишь семью голами.

В предыдущем туре «Родина» снова провел неуверенный поединок. Дома команда уступила молодым краснодарцам (1:2).

В этом поединке «Родина» наверняка сыграет в привычном стиле. Гости постараются зацепиться за очки.

Прогноз и ставка

На победу «Акрона» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Родины» — за 5.90.

«Акрон» постарается выбраться из опасной зоны.

«Родина» не побеждает уже почти полтора месяца .

«Акрон» постарается максимально оперативно использовать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.