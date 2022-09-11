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    «Акрон» начнет без раскачки

    «Акрон» — «Родина». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Первая лига, 11 сентября 2022 года

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    «Акрон»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 16:00 мск. «Акрон» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ — Первая лига 11 Сентября 2022 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 16:00 Родина Родина
  • Москва
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    «Акрон»

    От этой команды ожидали чуть ли не борьбы за стыки. На деле же тольяттинцы полностью провалила старт первенства.

    «Акрон» на текущий момент находится на 17 месте. Не радует и слабая оборона, давшая результативный сбой уже 16 раз.

    Минувший тур тольяттинцы провели неплохо. «Акрон» добыл один балл в выездном матче с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Акрон» наверняка максимально настроится на этот поединок. Команде нужно срочно выбираться из опасной зоны.

    «Родина»

    Новичок «лучшей лиги мира» выступает неровно. Москвичи находятся на 16 месте, имея 6 очков а активе.

    «Родина» имеет проблемы с реализацией. В 8 матчах команда смогла отличиться лишь семью голами.

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  • Вчера

    • В предыдущем туре «Родина» снова провел неуверенный поединок. Дома команда уступила молодым краснодарцам (1:2).

    В этом поединке «Родина» наверняка сыграет в привычном стиле. Гости постараются зацепиться за очки.

    Прогноз и ставка

    На победу «Акрона» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Родины» — за 5.90.

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    «Акрон» постарается выбраться из опасной зоны.

    «Родина» не побеждает уже почти полтора месяца.

    «Акрон» постарается максимально оперативно использовать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Акрон» — «Родина»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на футбол. «Акрон» начнет без раскачки
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