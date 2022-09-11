«Акрон»
От этой команды ожидали чуть ли не борьбы за стыки. На деле же тольяттинцы полностью провалила старт первенства.
«Акрон» на текущий момент находится на 17 месте. Не радует и слабая оборона, давшая результативный сбой уже 16 раз.
Минувший тур тольяттинцы провели неплохо. «Акрон» добыл один балл в выездном матче с махачкалинским «Динамо» (1:1).
«Акрон» наверняка максимально настроится на этот поединок. Команде нужно срочно выбираться из опасной зоны.
«Родина»
Новичок «лучшей лиги мира» выступает неровно. Москвичи находятся на 16 месте, имея 6 очков а активе.
«Родина» имеет проблемы с реализацией. В 8 матчах команда смогла отличиться лишь семью голами.
В предыдущем туре «Родина» снова провел неуверенный поединок. Дома команда уступила молодым краснодарцам (1:2).
В этом поединке «Родина» наверняка сыграет в привычном стиле. Гости постараются зацепиться за очки.
Прогноз и ставка
На победу «Акрона» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Родины» — за 5.90.
«Акрон» постарается выбраться из опасной зоны.
«Родина»
«Акрон» постарается максимально оперативно использовать фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.