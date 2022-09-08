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    «Львы» уверенно заберут Кубок себе

    «Орландо Сити» — «Сакраменто Репаблик». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Кубок США, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Сакраменто Репаблик»
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    «Орландо Сити»
    В финале Кубка США по футболу «Орландо Сити» сыграет против «Сакраменто Репаблик». Встреча, которая пройдет в Орландо 8 сентября, начнется в 03:00 по мск. «Орландо Сити» — «Сакраменто Репаблик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Орландо Сити»

    К решающему матчу данного кубкового турнира «Орландо Сити» прошел пять соперников, имея на первых четырех стадиях определенные трудности.

    Так, на первых двух этапах «львы» на домашнем поле по 2:1 переиграли «Тампа Бэй Раудис» и «Филадельфию Юнион». После этого они выбивали своих соперников только по пенальти.

    В 1/8 финала коллектив на домашней арене справился с «Интер Майами», а потом выбил «Нэшвилл». И только полуфинал он прошел без проблем, разгромив на своем поле со счетом 5:1 «Нью-Йорк Ред Буллз».

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    В регулярном чемпионате МЛС «Орландо Сити» идет пятом месте в своей конференции и наверняка выйдет в плей-офф. Сейчас у клуба серия из четырех викторий подряд.

    «Сакраменто Репаблик»

    «Сакраменто Репаблик» выступает в Чемпионшипе ЮСЛ, второй по уровню футбольной лиге США. Сейчас он там идет четвертым в своей конференции и по всей видимости пробьется в плей-офф.

    В своем последнем отрезке из четырех игр, которые пришлись на матчи первенства, калифорнийцы неизменно чередовали выездные поражения с сухими домашними победами.

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    • Что касается кубкового розыгрыша, то там коллектив преодолел уже шесть этапов. На первых трех он убрал со своего пути команды из низших лиг, играя каждый раз дома.

    На последующих трех стадиях «Сакраменто Репаблик» выбил клубы из МЛС, поочередно справившись на своем поле с «Сан-Хосе» 2:0, на выезде с «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:1 и дома с «Спортинг Канзас-Сити» по пенальти.

    Прогноз и ставка на «Орландо Сити» — «Сакраменто Репаблик»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Орландо Сити» — 1.48, победа «Сакраменто Репаблик» — 6.25, ничья — 4.50.

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    Проход: «Орландо Сити» — 1.25; «Сакраменто Репаблик» — 4.10.

    «Орландо Сити» явно превосходит в классе своего предстоящего противника, плюс к этому «львы» еще будут играть в родных стенах, что еще больше скажется на их преимуществе. В общем, ставим в этом матче викторию хозяев поля и ждем, что они пробьют фору в -1,5.

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    «Орландо Сити» — «Сакраменто Репаблик»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Львы» уверенно заберут Кубок себе
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