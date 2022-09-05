«Минай»
Старт чемпионата закарпатцы не могут записать себе в актив. «Минай» пока не имеет набранных очков.
В минувшем туре УПЛ команда уступила. На выезде «Минай» едва не зацепился за ничью с «Александрией», но пропустил в самом эндшпиле (2:1).
Правда, есть и хорошие новости. Контракт с клубом вновь подписал Евгений Селезнев, который намерен побить бомбардирский рекорд по голам в высшем украинском дивизионе.
«Минай» традиционно сложно играет с «Колосом». Из четырех очных поединков закарпатцы разжились тремя паритетами при одной неудаче.
«Колос»
Эта команда стартовала самым выгодным образом. «Колос» в двух турах выиграл два раза.
«Колос» еще и не пропускал в свои ворота. Да и вообще, состав у команды по именам весьма добротный.
А вот в предыдущем туре «Колос» добыл уверенную победу. Дома был обыгран «Рух» со счетом 2:0.
В этом поединке «Колос» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и соперник не выглядит столь монолитно.
Прогноз и ставка
На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Миная» — за 3.88.
«Минай»
«Колос» постарается продолжить свой победный марш.
Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.