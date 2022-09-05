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    «Минай» и «Колос» разменяются голами

    «Минай» — «Колос». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, УПЛ, 5 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Минай» — «Колос»
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    Евгений Селезнев
    «Минай» сыграет на своем поле с «Колосом» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 13:00 мск. «Минай» — «Колос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 05 Сентября 2022 года
    Минай
  • Минай
    •  Минай 13:00 Колос Колос
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    «Минай»

    Старт чемпионата закарпатцы не могут записать себе в актив. «Минай» пока не имеет набранных очков.

    В минувшем туре УПЛ команда уступила. На выезде «Минай» едва не зацепился за ничью с «Александрией», но пропустил в самом эндшпиле (2:1).

    Правда, есть и хорошие новости. Контракт с клубом вновь подписал Евгений Селезнев, который намерен побить бомбардирский рекорд по голам в высшем украинском дивизионе.

    Все прогнозы на футбол

    «Минай» традиционно сложно играет с «Колосом». Из четырех очных поединков закарпатцы разжились тремя паритетами при одной неудаче.

    «Колос»

    Эта команда стартовала самым выгодным образом. «Колос» в двух турах выиграл два раза.

    «Колос» еще и не пропускал в свои ворота. Да и вообще, состав у команды по именам весьма добротный.

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    • А вот в предыдущем туре «Колос» добыл уверенную победу. Дома был обыгран «Рух» со счетом 2:0.

    В этом поединке «Колос» наверняка будет атаковать. От команды ждут исключительно победы, да и соперник не выглядит столь монолитно.

    Прогноз и ставка

    На победу «Колоса» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Миная» — за 3.88.

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    «Минай» наверняка не будет отсиживаться в тылах.

    «Колос» постарается продолжить свой победный марш.

    Обе команды намерены улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.

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    «Минай» — «Колос»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. «Минай» и «Колос» разменяются голами
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