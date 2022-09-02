«Динамо-Брест»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает на непривычно низком для себя уровне. Брестчане находятся в самом низу.
«Динамо-Брест» занимает 15 место в турнирной таблице. Так что удел команды — борьба за сохранение прописки в элите.
В минувшем туре команда отобрала очки у одного из лидеров чемпионата. Выезд в гости к «Энергетику-БГУ» завершился сухой ничьей.
«Динамо-Брест» традиционно сложно играет с «Минском». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при двух поражениях.
«Минск»
Минчане сейчас смотрятся довольно неплохо. Команда находится на 5 месте в турнирной таблице.
Правда, сейчас «Минск» еще может подняться в медальную зону. Отставание от третьей позиции измеряется двумя очками.
В предыдущем туре «Минск» разжился тремя очками. Дома команда минимально переиграла «Слуцк».
В этом поединке «Минск» наверняка будет пытаться добыть три очка. Тем более, в психологическом плане команда явно прибавила.
Прогноз и ставка
На победу «Минска» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Динамо-Брест» — за 4.60.
Хозяева слабовато атакуют.
«Минск»
Хозяева имеют заметные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.