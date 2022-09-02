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    «Минск» начинает и выигрывает

    «Динамо-Брест» — «Минск». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 сентября 2022 года

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    «Минск»
    «Динамо-Брест» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 20-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. «Динамо-Брест» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Сентября 2022 года
    Динамо Брест
  • Брест
    •  Динамо Брест 19:00 Минск Минск
  • Минск
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    «Динамо-Брест»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на непривычно низком для себя уровне. Брестчане находятся в самом низу.

    «Динамо-Брест» занимает 15 место в турнирной таблице. Так что удел команды — борьба за сохранение прописки в элите.

    В минувшем туре команда отобрала очки у одного из лидеров чемпионата. Выезд в гости к «Энергетику-БГУ» завершился сухой ничьей.

    Все прогнозы на футбол

    «Динамо-Брест» традиционно сложно играет с «Минском». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при двух поражениях.

    «Минск»

    Минчане сейчас смотрятся довольно неплохо. Команда находится на 5 месте в турнирной таблице.

    Правда, сейчас «Минск» еще может подняться в медальную зону. Отставание от третьей позиции измеряется двумя очками.

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    • В предыдущем туре «Минск» разжился тремя очками. Дома команда минимально переиграла «Слуцк».

    В этом поединке «Минск» наверняка будет пытаться добыть три очка. Тем более, в психологическом плане команда явно прибавила.

    Прогноз и ставка

    На победу «Минска» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Динамо-Брест» — за 4.60.

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    Хозяева слабовато атакуют.

    «Минск» выглядит весьма монолитно.

    Хозяева имеют заметные проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Победа «Минска» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.

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    «Динамо-Брест» — «Минск»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. «Минск» начинает и выигрывает
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