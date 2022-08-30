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    «Спартак» продлит свою серию побед над «Крыльями Советов»?

    «Спартак» — «Крылья Советов». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, Кубок России, 30 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Крылья Советов»
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    «Спартак»
    Во вторник, 30 августа, московский «Спартак» примет самарские «Крылья Советов» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск. «Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    Красно-белые являются действующими обладателями Кубка России. В финале прошлого розыгрыша они одолели «Динамо» со счетом 2:1. «Спартак» — четырехкратный победитель турнира.

    В РПЛ в начале августа подопечные Гильермо Абаскаля на выезде победили «Урал» (2:0) и на своем поле разгромили «Сочи» (3:0).

    Первое поражение в чемпионате России красно-белые потерпели от «Динамо» (0:1), а в последнем матче они разгромили «Факел» в Воронеже — 4:1.

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    С 16 очками «Спартак» идет вторым в таблице РПЛ, на балл отставая от «Зенита». Разница мячей 18-5, Промес забил 7 голов.

    «Крылья Советов»

    Самарцы 4 раза доходили до финала Кубка (последний раз в сезоне 2020/21), но ни разу не выигрывали, а в прошлом сезоне даже не вышли из группы. Может быть новый формат турнира им поможет.

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    • Август команда Игоря Осинькина начала домашним поражением от «Динамо» (0:2), после чего упустила выездную победу над «Локомотивом» (1:1).

    Затем самарцы на своем поле обменялись голами с «Факелом» (1:1), а в последнем матче на выезде победили «Ахмат» (2:1).

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    С 9 очками и разницей мячей 9-11 «Крылья Советов» идут на 9-м месте в таблице РПЛ. Максим Глушенков забил 4 гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Крыльев Советов» — 5.00.

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    В кубке России команды пересекались аж в 2018 году на стадии 1/4 финала — «Спартак» победил в Самаре 3:1. В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» победил на выезде 1:0 и дома 2:1.

    «Спартак» победил в 7 последних очных встречах команд. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч.

    В 5 из 7 последних очных встреч был пробит верх и забивали обе команды. Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.74 и ТБ 2,5 за 1.67.

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    «Спартак» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 30.08.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» продлит свою серию побед над «Крыльями Советов»?
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