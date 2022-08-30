Поединок 5 тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» состоится 30 августа в 21:30 мск на «Селлхерст Парк» в Лондоне. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

За 4 тура чемпионата у «орлов» появилось 4 очка. Они обыграли дома «Астон Виллу» со счетом 3:1. Все благодаря дублю Уилфрида Заа, который, к слову, под вопросом на этот поединок.

Также команда Патрика Виейра сыграла вничью с «Ливерпулем», ведя в счете по ходу поединка. Набрав 4 пункта, хозяева заняли 12 место.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Брентфорд 1 2.08 X 3.45 2 3.50 Ставка

На старте сезона «Кристал Пэлас» проиграл «Арсеналу» 0:2. В прошлом туре «стекольщики» ведя в счете 2:0, уступили 2:4 «Манчестер Сити». Не смогли они удержать Эрлинга Холанна, оформившего хет-трик.

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На днях «Пэлас» прошел в 1/16 Кубка лиги, одолев на выезде «Оксфорд Юнайтед» 2:0.

«Брентфорд»

Гости пока что показывают неплохие результаты, как для середняка АПЛ. В таблице клуб на две строчки выше, поскольку имеет 5 пунктов на счету.

В турнире у «Брентфорда» только одно поражение. Он проиграл 2:3 «Фулхэму». В прошлом туре коллектив попытался исправиться и почти выиграл у «Эвертона», но упустил победу на последних минутах. Матч закончился вничью 1:1.

Из невероятного и приятного у «Брентфорда» было с «Манчестер Юнайтед» и «Лестером». «Манкунианцев» гости разгромили на своем поле со счетом 4:0, забив все еще в первом тайме. С «Лестером» команда вытащила поединок с 0:2 до ничьи 2:2.

«Брентфорд» также выиграл в матче Кубка лиги. Он одолел «Колчестер» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

«Кристал Пэлас» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры дают 2.14. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 3.50.

«Кристал Пэлас» был ближе к победе все эти туры. Хозяева могли сотворить сенсацию два раза подряд, победив «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Гости 5 из 6 голов пропустили именно на выезде.

В таком случае рекомендуется взять победу «Кристал Пэлас». В последних играх команда Виейра неплохо играла в атаке.