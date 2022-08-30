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    «Кристал Пэлас» заслужил положительный результат

    «Кристал Пэлас» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, АПЛ, 30 августа 2022 года

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    Уилфрид Заа
    Поединок 5 тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» состоится 30 августа в 21:30 мск на «Селлхерст Парк» в Лондоне. «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Августа 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 21:30 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Кристал Пэлас»

    За 4 тура чемпионата у «орлов» появилось 4 очка. Они обыграли дома «Астон Виллу» со счетом 3:1. Все благодаря дублю Уилфрида Заа, который, к слову, под вопросом на этот поединок.

    Также команда Патрика Виейра сыграла вничью с «Ливерпулем», ведя в счете по ходу поединка. Набрав 4 пункта, хозяева заняли 12 место.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Брентфорд

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
    •

    На старте сезона «Кристал Пэлас» проиграл «Арсеналу» 0:2. В прошлом туре «стекольщики» ведя в счете 2:0, уступили 2:4 «Манчестер Сити». Не смогли они удержать Эрлинга Холанна, оформившего хет-трик.

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    На днях «Пэлас» прошел в 1/16 Кубка лиги, одолев на выезде «Оксфорд Юнайтед» 2:0.

    «Брентфорд»

    Гости пока что показывают неплохие результаты, как для середняка АПЛ. В таблице клуб на две строчки выше, поскольку имеет 5 пунктов на счету.

    В турнире у «Брентфорда» только одно поражение. Он проиграл 2:3 «Фулхэму». В прошлом туре коллектив попытался исправиться и почти выиграл у «Эвертона», но упустил победу на последних минутах. Матч закончился вничью 1:1.

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    • Из невероятного и приятного у «Брентфорда» было с «Манчестер Юнайтед» и «Лестером». «Манкунианцев» гости разгромили на своем поле со счетом 4:0, забив все еще в первом тайме. С «Лестером» команда вытащила поединок с 0:2 до ничьи 2:2.

    «Брентфорд» также выиграл в матче Кубка лиги. Он одолел «Колчестер» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    «Кристал Пэлас» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры дают 2.14. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 3.50.

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    «Кристал Пэлас» был ближе к победе все эти туры. Хозяева могли сотворить сенсацию два раза подряд, победив «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Гости 5 из 6 голов пропустили именно на выезде.

    В таком случае рекомендуется взять победу «Кристал Пэлас». В последних играх команда Виейра неплохо играла в атаке.

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    «Кристал Пэлас» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 30.08.2022. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» заслужил положительный результат
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