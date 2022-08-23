23 августа в 1-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 коваливский «Колос» сыграет против криворожского «Кривбасса». Встреча пройдет в Коваливке на стадионе «Коваливка», начало — в 17:00 по мск. «Колос» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Колос» финишировал на восьмом месте из 16-ти.

Клуб в итоге на девять очков отстал от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.

Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она проиграла «Вересу» (0:1).

Все прогнозы на футбол

Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

«Кривбасс»

В прошлом сезоне «Кривбасс» выступал в Первой лиге, розыгрыш которой также не был доигран до конца первенства.

На момент остановки розыгрыша турнира клуб занимал второе место после 20 матчей, поэтому получил путевку в Премьер-лигу.

Нынешним летом команда провела две товарищеские встречи, в которых ни разу не выиграл, сыграв вничью и проиграв.

Таким образом, для гостей поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,28.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,55.

Наши прогноз и ставка — «Кривбасс» забьет больше 1,5 гола за 2,25.