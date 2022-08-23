«Колос»
В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Колос» финишировал на восьмом месте из 16-ти.
Клуб в итоге на девять очков отстал от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.
Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она проиграла «Вересу» (0:1).
Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.
«Кривбасс»
В прошлом сезоне «Кривбасс» выступал в Первой лиге, розыгрыш которой также не был доигран до конца первенства.
На момент остановки розыгрыша турнира клуб занимал второе место после 20 матчей, поэтому получил путевку в Премьер-лигу.
Нынешним летом команда провела две товарищеские встречи, в которых ни разу не выиграл, сыграв вничью и проиграв.
Таким образом, для гостей поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,28.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,55.
Наши прогноз и ставка — «Кривбасс» забьет больше 1,5 гола за 2,25.