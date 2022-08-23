ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чезаре КасадеиКто такой Касадеи, которого купил «Челси» «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»Триллер на «Сент-Джеймс Парк». Холанн и Силва устроили «Ман Сити» драматичный камбэк «Зенит» — «Торпедо»В шести минутах от сенсации. «Зенит» вскрыл «Торпедо» и вышел на первое место в РПЛ
  • 00:59
    • «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад», Левандовский забил два мяча
  • 23:43
    • ПСЖ отгрузил семь мячей «Лиллю». У Неймара дубль, у Мбаппе — хет-трик
  • 23:54
    • «Милан» обменялся голами с «Аталантой»
  • 22:39
    • «Атлетико» уступил «Вильярреалу» в Мадриде
  • 21:56
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Оренбург»
  • 20:25
    • «Манчестер Сити» спасся от поражения в матче с «Ньюкаслом»
  • 20:21
    • «Бавария» разнесла «Бохум», забив 7 мячей
    Все новости спорта

    Остановит ли «Колос» «Кривбасс»?

    «Колос» — «Кривбасс». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Украины, 23 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Колос Прогнозы на Кривбасс
    Прогноз и ставки на «Колос» — «Кривбасс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кривбасс» — фаворит матча
    23 августа в 1-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 коваливский «Колос» сыграет против криворожского «Кривбасса». Встреча пройдет в Коваливке на стадионе «Коваливка», начало — в 17:00 по мск. «Колос» — «Кривбасс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 23 Августа 2022 года
    Колос
  • Ковалёвка
    •  Колос 17:00 Kryvbas Kryvbas
  • Украина. Премьер-лига
    •

    «Колос»

    В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Колос» финишировал на восьмом месте из 16-ти.

    Клуб в итоге на девять очков отстал от зоны еврокубков, поэтому не получил возможности сыграть в международных турнирах Старого света.

    Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она проиграла «Вересу» (0:1).

    Все прогнозы на футбол

    Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

    «Кривбасс»

    В прошлом сезоне «Кривбасс» выступал в Первой лиге, розыгрыш которой также не был доигран до конца первенства.

    На момент остановки розыгрыша турнира клуб занимал второе место после 20 матчей, поэтому получил путевку в Премьер-лигу.

  • Размер не важен? Требует ли современный футбол высокого роста от центральных защитников?
  • Современный футбол требует современного подхода
  • Вчера

    • Нынешним летом команда провела две товарищеские встречи, в которых ни разу не выиграл, сыграв вничью и проиграв.

    Таким образом, для гостей поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,28.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,55.

    Наши прогноз и ставка — «Кривбасс» забьет больше 1,5 гола за 2,25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Имер — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грачева — Бренгл
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Тим — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Крейчикова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дэвис — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эльче — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.76
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Колос» — «Кривбасс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Колос» «Кривбасс»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры