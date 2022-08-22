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    «Рома» не оставит шансов новичку Серии А

    «Рома» — «Кремонезе». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, Серия А, 22 августа 2022 года

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    Пауло Дибала
    Матч 2 тура Серии А между «Ромой» и «Кремонезе» состоится 22 августа в 19:30 мск в Риме на стадионе «Олимпико». «Рома» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Августа 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 19:30 Кремонезе Кремонезе
  • Италия. Серия А
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    «Рома»

    Команда Жозе Моуринью стартовала с победы, пускай и не с такой уверенной, но все же победы. В первом туре она обыграла на выезде «Салернитану» со счетом 1:0.

    Прошлый сезон хозяева тоже закончили победой. Они обыграли «Торино» со счетом 3:0. Так что уже два тура ворота «римлян» сохраняются сухими.

    Коэффициенты матча Рома — Кремонезе

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 12.50
  • Ставка
    •

    Перед стартом сезона «Рома» не оставила мокрого места от донецкого «Шахтера» (5:0) и обыграла «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

    Все прогнозы на Серию А

    Летом клуб усилился Неменьей Матичем, Пауло Дибалой и Джорджиньо Вейналдумом.

    «Кремонезе»

    Сезон для «Кремонезе» стартовал чуть раньше, чем для соперника. Команда провела первый матч сезона у себя дома против «Тернаны» в Кубке Италии и одержала победу со счетом 3:2.

    Следующий поединок стал дебютом в Серии А. Дебют не удался, поскольку «Кремонезе» проиграл «Фиорентине» с результатом 2:3.

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    • Пока что игра с соперниками из Серии А не клеится. В конце предсезонки коллектив проиграл «Вероне» 3:4.

    В прошлом сезоне команда финишировала второй в Серии Б и тем самым получила вторую прямую путевку в высшую лигу. В борьбе за титул она уступила «Лечче» 2 пункта.

    Прогноз и ставка

    Прогнозируемо котировки очень сильно различаются. На «Рому» букмекеры дают 1.26, а на «Кремонезе» — 12.0.

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    Вряд ли новичок Серии А сможет чем-то навредить «римлянам» в их же домашних стенах. Команда Моуриньо не пропускает уже два матча и вдобавок неплохо усилила состав.

    У «Ромы» есть все для того, чтобы одержать в этом матче победу с уверенным отрывом. Можно поставить на победу хозяев с форой -1.5 за 1.75.

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    «Рома» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» не оставит шансов новичку Серии А
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