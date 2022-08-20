«Слуцк» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 14:00 мск. «Слуцк» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

Эта команда в нынешнем сезоне откровенно не радует своими результатами. «Слуцк» занимает скромное 11 место.

«Слуцк» в 17 матчах забил всего 19 раз. При этом в свои ворота команда пропускает куда чаще — 28 голов.

В минувшем туре команда вновь не разжилась баллами. На выезде она минимально уступила «Неману».

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«Слуцк» традиционно сложно играет с «энергетиками». Из пяти последних матчей выигран лишь один при двух неудачах.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетики» постепенно теряют свои позиции. После лидерства в чемпионате команда откатилась уже на 4 место.

Особенно неплохо «Энергетик-БГУ» выглядит в атаке. В 16 матчах игроки команды наколотили 29 мячей.

В предыдущем туре «Энергетик-БГУ» потерпел разгромное поражение. Торпедовцы настреляли в ворота команды четыре сухих мяча.

В этом поединке «Энергетик-БГУ» наверняка будет стремиться реабилитироваться, а Бобур Абдухоликов пополнить свой голевой багаж.

Прогноз и ставка

На победу «Энергетик-БГУ» в этом матче можно поставить за 1.84, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу «Слуцк» — за 3.92.

«Слуцк» имеет трудности с надежностью тылов .

«Энергетик-БГУ» смотрится неплохо, но не отличается стабильностью результатов.

Атака гостей быстро обеспечит им преимущество. Наши прогноз и ставка — Победа «Энергетика-БГУ» в 1 тайме с коэффициентом 2.43.