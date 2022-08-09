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    Состоится ли игра за престиж литовского клуба?

    «Жальгирис» — «Будё-Глимт». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, третий раунд, квалификация Лиги чемпионов, 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жальгирис» — «Будё-Глимт»
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    «Жальгирис»
    Во вторник, 9 августа «Жальгирис» на своём поле сыграет против «Будё-Глимт» в рамках ответного матча 3-го раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 19:00 (мск). «Жальгирис» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Августа 2022 года
    Жальгирис
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Жальгирис 19:00 Будё-Глимт Будё-Глимт
  • Будё
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    «Жальгирис»

    Чемпион Литвы провалил гостевой матч 3-го раунда Лиги чемпионов против лучшей команды Норвегии — «Будё-Глимт». «Жальгирис» в гостях потерпел крупное поражение со счётом 0:5.

    В еврокубковом сезоне 2022/2023 «Жальгирис» стартовал с 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии литовский чемпион обыграл лучшую команду Косово — «Балкани» (2:1 — победа в дополнительное время).

    Дальше был неожиданный триумф над чемпионом Швеции — «Мальмё». Дома «Жальгирис» одержал минимальную победу над скандинавами (1:0). В гостях была «виктория» увереннее (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Жальгирис» — последний участник в еврокубках от литовской федерации футбола. Остальные команды завершили выступление на ранней стадии квалификации Лиги конференций.

    В чемпионате Литвы «Жальгирис» вышел на 1 место в турнирной таблице, после домашней победы над ФК «Банга» (2:1). В литовском первенстве сейчас двоевластие. Лидирующую позицию «Жальгирис» делит с командой «Хегельман Литауэн». Однако у действующих чемпионов есть 4 матча в запасе.

    «Будё-Глимт»

    «Будё-Глимт» как и литовский чемпион стартовал в Лиге чемпионов с 1-го раунда. На этом этапе отбора норвежцам противостоял чемпион Фарерских островов «КИ Клаксвик».

    Первый матч в Норвегии завершился крупной победой «Глимт» (3:0). В ответной встрече футболисты «молнии» едва не позволили совершить сопернику камбэк. «Будо-Глимт» хоть и проиграл со счётом 1:3, но прошел дальше по турнирной сетке.

    Во 2-м раунде скандинавы неожиданно проиграли в первом матче чемпиону Северной Ирландии — «Линфилду» (0:1). В ответной встрече «Будё-Глимт» разгромил соперника в родных стенах со счётом 8:0.

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    • «Будё-Глимт» одной ногой в плей-офф Лиги чемпионов. В случае повторого успеха в поединке с «Жальгирисом», норвежцы в заключительной стадии отбора встретятся с победителем пары «Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Загреб (Хорватия).

    В самом разгаре чемпионат Норвегии. «Будё-Глимт» идёт на 3-м месте в турнирной таблице. 6 августа действующий чемпион играл дома против команды «Одд». Участник Лиги чемпионов разгромил соперника со счётом 7:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Жальгирис» — 4.34, ничья — 3.72, победа «Будё-Глимт» — 1.79.

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    «Будё-Глимт» практически обеспечил выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Последние две еврокубковые игры в гостях норвежцы проиграли.

    «Жальгирису» остается сыграть ради престижа. Вряд ли чемпион Литвы сможет отыграть гандикап в 5 мячей. Но выиграть матч может.

    В этой встрече можно ожидать открытого футбола с забитыми голами. Так что наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.95

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    «Жальгирис» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. Состоится ли игра за престиж литовского клуба?
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