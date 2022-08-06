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    «Ливерпуль» проэкзаменует вернувшихся в АПЛ «дачников»

    «Фулхэм» — «Ливерпуль». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»
    В субботу, 6 августа, «Фулхэм» примет «Ливерпуль» в рамках 1-го тура АПЛ. Матч на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне начнется в 14:30 (мск). «Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Августа 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 14:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Фулхэм»

    Лондонский клуб в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип, гарантировав себе повышение в классе еще за 3 тура до финиша.

    Спустя всего год после вылета команда вернулась в АПЛ. Очередной потрясающий сезон в Чемпиошипе провел нападающий Александр Митрович, забивший 43 гола.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Ливерпуль

  • 1
  • 10.50
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.27
  • Ставка
    •

    Клуб точечно усилился, подписав голкипера «Арсенала» Лено, латераля Мбабу из «Вольфсбурга», хавбека «Спортинга» Пальинью, вингера «Шахтера» Соломона и хавбека «МЮ» Перейру.

    Все прогнозы на АПЛ

    На летних сборах «Фулхэм» провел всего 4 контрольных матча, в которых команда одержала 2 победы при 1 ничьей и 1 поражении.

    «Ливерпуль»

    В прошлом сезоне мерсисайдцы финишировали на второй строчке в таблице АПЛ, на балл отстав от «Ман Сити», а в Лиге чемпионов дошли до самого финала, где уступили мадридскому «Реалу» (0:1).

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  • 03/08/2022

    • Летом «Ливерпуль» покинули Садио Мане, Такуми Минами и Дивок Ориги. В атаку был куплен из «Бенфики» Дарвин Нуньес. Из «Фулхэма» перешел 19-летний хавбек Фабиу Карвалью, а из «Абердин» — 18-летний защитник Кэлвин Рамзи.

    В товарищеских матчах подопечные Юргена Клоппа крупно проиграли «МЮ» (4:0), затем обыграли «Кристал Пэлас» (2:0) и «Лейпциг» (5:0), а завершили все поражением от «Зальцбурга» (0:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Сезон ливерпульский клуб начал победой над «Ман Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии, после чего на следующий день сыграл «товарняк» со «Страсбургом» резервным составом (0:3). Травму в матче получил Ибраима Конате.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фулхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 10.00, на ничью в основное время — 6.20, а на победу «Ливерпуля» — 1.28.

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    Команды последний раз играли в сезоне 2020/21, «Фулхэм» сыграл вничью дома 1:1 и победил на выезде 1:0. В пяти последних матчах «Ливерпуль» трижды победил и 1 раз проиграл.

    На «Крейвен Коттедж» мерсисайдцы одержали три победы в 5 последних матчах при одном поражении. Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.93 и ТБ 2,5 за 1.50

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    «Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» проэкзаменует вернувшихся в АПЛ «дачников»
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