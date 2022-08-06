В субботу, 6 августа, «Фулхэм» примет «Ливерпуль» в рамках 1-го тура АПЛ. Матч на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне начнется в 14:30 (мск). «Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Лондонский клуб в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип, гарантировав себе повышение в классе еще за 3 тура до финиша.

Спустя всего год после вылета команда вернулась в АПЛ. Очередной потрясающий сезон в Чемпиошипе провел нападающий Александр Митрович, забивший 43 гола.

Коэффициенты матча Фулхэм — Ливерпуль 1 10.50 X 5.80 2 1.27 Ставка

Клуб точечно усилился, подписав голкипера «Арсенала» Лено, латераля Мбабу из «Вольфсбурга», хавбека «Спортинга» Пальинью, вингера «Шахтера» Соломона и хавбека «МЮ» Перейру.

Все прогнозы на АПЛ

На летних сборах «Фулхэм» провел всего 4 контрольных матча, в которых команда одержала 2 победы при 1 ничьей и 1 поражении.

«Ливерпуль»

В прошлом сезоне мерсисайдцы финишировали на второй строчке в таблице АПЛ, на балл отстав от «Ман Сити», а в Лиге чемпионов дошли до самого финала, где уступили мадридскому «Реалу» (0:1).

Летом «Ливерпуль» покинули Садио Мане, Такуми Минами и Дивок Ориги. В атаку был куплен из «Бенфики» Дарвин Нуньес. Из «Фулхэма» перешел 19-летний хавбек Фабиу Карвалью, а из «Абердин» — 18-летний защитник Кэлвин Рамзи.

В товарищеских матчах подопечные Юргена Клоппа крупно проиграли «МЮ» (4:0), затем обыграли «Кристал Пэлас» (2:0) и «Лейпциг» (5:0), а завершили все поражением от «Зальцбурга» (0:1).

Календарь и таблица АПЛ

Сезон ливерпульский клуб начал победой над «Ман Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии, после чего на следующий день сыграл «товарняк» со «Страсбургом» резервным составом (0:3). Травму в матче получил Ибраима Конате.

Прогноз и ставка

На победу «Фулхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 10.00, на ничью в основное время — 6.20, а на победу «Ливерпуля» — 1.28.

Команды последний раз играли в сезоне 2020/21, «Фулхэм» сыграл вничью дома 1:1 и победил на выезде 1:0. В пяти последних матчах «Ливерпуль» трижды победил и 1 раз проиграл.

На «Крейвен Коттедж» мерсисайдцы одержали три победы в 5 последних матчах при одном поражении. Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет верховой матч .