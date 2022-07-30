«Мидлсбро» на своем поле сыграет против «Вест Бромвича» в рамках 1-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 30 июля, начало — 19:30 (мск). «Мидлсбро» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

Для «красно-белых» предстоящий сезон станет шестым подряд в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола. С каждым годом результаты ухудшались.

Прошлогодняя попытка покорить турнир и повыситься в классе не увенчалась успехом — клуб занял итоговое 7 место, остановившись в шаге от раунда плей-офф. «Лутон» набрал на 5 баллов больше.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Вест Бромвич 1 2.20 X 3.35 2 3.35 Ставка

Крис Уайлдер продолжит занимать должность главного тренера «красно-белых». Много футболистов летом покинули клуб. На их место пришло 4 новичка — Штеффен Закари (Ман Сити), Джайлз Райан (Вулверхэмптон), Ленихан Дарраг (Блэкберн) и Робертс Лием.

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В летнее межсезонье «Мидсбро» провел 5 товарищеских поединков из которых проиграл лишь в 1 матче португальской «Браге» (3:0), а в остальных встречах уверенно обыграл соперников.

«Вест Бромвич»

Недавно «Вест Бромвич» выступал в Английской Премьер-лиге. После вылета из АПЛ клуб провел один сезон в Чемпионшипе.

Быстро вернуться в высший дивизион не получилось — в прошлом году команда заняла итоговое 10 место, набрав 67 баллов.

Изначально «дроздов» возглавлял Валерьен Исмаэль. В феврале руководство клуба уволило француза, назначив более опытного Стива Брюса, контракт с которым подписан до лета 2023 года. За исключением нескольких футболистов летом костяк команды удалось сохранить.

Гости этого матча провели на 1 товарищеский поединок больше и достигли почти таких же результатов. В одной встрече команда потерпела поражение от «Стивенейджа» (2:0), в одном матче не смогла определить сильнейшего с «Крю» (1:1), а остальные игры выиграла.

Прогноз и ставка

На победу «Мидлсбро» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают взять за 3.44, а победу «Вест Бромвича» — за 3.36.

Прогноз - Эти два коллектива входят в тройку фаворитов Чемпионшипа на этот сезон. Как минимум оба клуба будут претендовать на плей-офф за повышение в классе. Битва первого тура обещает быть интересной. В прошлом сезоне команды оба раза обменялись забитыми голами. Возможно, такой тренд повторится и в этот раз.

Ставка - Обе команды забьют за 1.85.