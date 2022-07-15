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    «Зенит» обеспечит результативное начало

    «Химки» — «Зенит». Дерзкая ставка за 5.90 на матч РПЛ 15 июля 2022 года

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    Вильмар Барриос
    «Химки» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 1-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 июля, начало — в 20:00 мск. «Химки» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Июля 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 20:00 Зенит Зенит
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    «Химки»

    Команда Сергея Юрана с трудом сохранила свое место в РПЛ, однако весной выглядела очень даже симпатично.

    Правда, сейчас «Химки» явно изменятся. Как минимум, в кадровом плане команда Юрана будет выглядеть иначе.

    Коэффициенты матча Химки — Зенит

  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    Из пополнения стоит отметить Аяза Гулиева и Алексея Никитина. Полноценным игроком клуба стал Резван Мирзов.

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с петербуржцами для «Химкок» всегда складываются неудачно. Из 12 очных поединков химкинцы довольстовались лишь одной ничьей при 11 (!) поражениях.

    «Зенит»

    «Зенит» уверенно выиграл минувший чемпионат. Да и вообще, у команды Сергея Семака фактически нет реальных конкурентов в борьбе за золото.

    Вот и в Суперкубке России питерцы проявили свою мощь. «Спартак» был разгромлен со счетом 4:0.

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    • «Зенит» выглядит незыблемым фаворитом нового сезона. Непонятно, что должно произойти, дабы команда с берегов Невы не отстояла свой чемпионский титул.

    Стартовать команде Семака также важно с победы. Наверняка атаковать зенитовцы будут самым активным образом.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.39, на ничью за 5.30, а на «Химки» — за 9.10.

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    «Химки» неплохо усилились в межсезонье.

    «Зенит» по игре и составу смотрится на две головы сильнее.

    Действующий чемпион наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Химки» — «Зенит»: прогноз, ставка (5.90), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» обеспечит результативное начало
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