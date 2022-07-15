«Химки» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 1-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 июля, начало — в 20:00 мск. «Химки» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Команда Сергея Юрана с трудом сохранила свое место в РПЛ, однако весной выглядела очень даже симпатично.

Правда, сейчас «Химки» явно изменятся. Как минимум, в кадровом плане команда Юрана будет выглядеть иначе.

Коэффициенты матча Химки — Зенит 1 8.50 X 5.10 2 1.35 Ставка

Из пополнения стоит отметить Аяза Гулиева и Алексея Никитина. Полноценным игроком клуба стал Резван Мирзов.

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Матчи с петербуржцами для «Химкок» всегда складываются неудачно. Из 12 очных поединков химкинцы довольстовались лишь одной ничьей при 11 (!) поражениях.

«Зенит»

«Зенит» уверенно выиграл минувший чемпионат. Да и вообще, у команды Сергея Семака фактически нет реальных конкурентов в борьбе за золото.

Вот и в Суперкубке России питерцы проявили свою мощь. «Спартак» был разгромлен со счетом 4:0.

«Зенит» выглядит незыблемым фаворитом нового сезона. Непонятно, что должно произойти, дабы команда с берегов Невы не отстояла свой чемпионский титул.

Стартовать команде Семака также важно с победы. Наверняка атаковать зенитовцы будут самым активным образом.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.39, на ничью за 5.30, а на «Химки» — за 9.10.

«Химки» неплохо усилились в межсезонье.

«Зенит» по игре и составу смотрится на две головы сильнее .

Действующий чемпион наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.