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    Судьба путёвки решится в серии пенальти?

    «Петрокуб» — «Флориана». Прогноз, ставка (к. 3.48) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    «Флориана»
    «Петрокуб» сыграет на своём поле с «Флорианой» в рамках 1/8 квалификации Лиги конференций. Матч пройдёт 14 июля, начало — в 20:00 (мск). «Петрокуб» — «Флориана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Петрокуб»

    Поединок на Мальте завершился боевой ничьей (0:0). «Петрокуб» — вице-чемпион Молдавии. Второй год подряд. В элитном дивизионе выступает с 2015-го года.

    Ответная игра пройдет в Кишинёве. На стадионе «Зимбру». На этой арене от футбольной ассоциации Молдавии в еврокубках выступают сразу три команды. Помимо «Петрокуба» еще играют «Сфынтул Георге» в Лиге конференций и «Шериф» — в Лиге чемпионов.

    В прошлом сезоне еврокубков — «Петрокуб»дошёл до 2-го отборочного раунда Лиги Конференций. На первом этапе квалификации Хынчешты прошли македонский «Силекс» (2:1 — суммарный счёт двух поединков). Но потом клуб допустил осечку в противостоянии с «Сивасспором» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В молдавской Суперлиге сейчас межсезонье. Новый сезон стартует 31-го июля. В 1-м туре чемпионата «Петрокуб» примет «Сфынтул Георге».

    В свободное от еврокубков время, «Петрокуб» проводит товарищеские матчи. Так, молдавский коллектив одержал две победы над «Милсами» (3:2) и ФК «Бельцы» (2:0), а также сыграл вничью со «Сфынтул Георге» (2:2).

    «Флориана»

    «Флориана» — серебряный призер чемпионата Мальты. Команда прилетела в Молдову за 3 дня до ответной игры Лиги конференций.

    Второй по титулованности клуб своей страны упустил возможность выиграть домашний матч. Команда в первой игре упустила два 100% момента.

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  • 29/06/2022

    • В ответном поединке мальтийская команда будет играть на победу. В принципе, как и «Петрокуб». Победитель во 2-й стадии квалификации Лиги конференций сразится с победителем пары «Лачи» (Албания) — «Искра» (Черногория).

    В последний раз «Флориана» играла в еврокубках 2 года назад. Команда из Мальты стартовала в Лиге чемпионов, где уступила лучшему клубу Румынии — ЧФР «Клуж» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Петрокуб» за 1.65, на ничью за 3.48, а на «Флориану» — за 5.25.

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    «Петрокуб» — опытный коллектив, постоянный участник еврокубков. Чаще всего клуб проходит первую стадию отбора.

    «Флориана» в первом поединке дуэли смотрелась сильнее оппонента. Скорее всего команды завершат игру вничью, это в основное время. А там судьбу путёвки в следующий раунд решит серия пенальти.

    Наши прогноз и ставка — ничья в основное время за 3.48

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    «Петрокуб» — «Флориана»: прогноз, ставка (3.48), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Судьба путёвки решится в серии пенальти?
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