В среду, 13 июля «Ференцварош» в Будапеште встретится с чемпионом Казахстана — «Тоболом». Это ответный поединок первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 21:00. «Ференцварош» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

Первый поединок в Казахстане завершился вничью (0:0). Судьба путёвки во 2-й отборочный раунд решится в Венгрии — на территории «Ференцвароша».

Чемпион Венгрии мог и проиграть эту встречу. Команде Станислава Черчесова буквально повезло отскочить от поражения. На 10 ударов венгерского клуба, «Тобол» ответил 15-ю.

Коэффициенты матча Ференцварош — Тобол 1 1.37 X 4.80 2 9.00 Ставка

31-го июля стартует новый сезон в венгерском чемпионате. «Ференцварош» дома сыграет против «Академии Пушкаша».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлом году «Ференцварош» прошел три отборочных раунда Лиги чемпионов. После этого остановился в шаге от группового раунда. Чемпион Венгрии уступил чемпиону Швейцарии — «Янг Бойзу» (4:6 — по сумме двух матчей).

«Тобол»

В Венгрии готовятся к старту чемпионата, а в Казахстане уже сыграны 15 туров. Действующий чемпион «Тобол» пытается угнаться за лидером первенства — «Астаной».

«Астана» — первая, «Тобол» — четвертый. Однако плотность в турнирной таблице высокая. Команд разделяют всего 2 очка.

В чемпионате сейчас перерыв. Летнее межсезонье продлится до 20-го августа. В этот день команды проведут игры отложенного 13-го тура. «Тобол» дома примет соседа по «турнирке» — «Тараз».

Последнее участие «комбайнёров» в Лиге чемпионов было в далеком 2011-м. Во 2-м раунде отбора клуб споткнулся на «Словане» из Братиславы (1:3).

Победитель пары «Ференцварош» — «Тобол» во 2-й стадии квалификации Лиги чемпионов встретится в победителем дуэли «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия)

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Ференцвароша» за 1.33, ничью оценивают в 4.74, а на победу «Тобола» — за 8.30.

Первый матч доказал, что обе команды достойны выхода во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Игра наверняка получится закрытой и команды сыграют по низам.

Ставка — тотал меньше 2,5 за 1.99