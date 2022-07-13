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    Соперники сыграют в закрытый футбол?

    «Ференцварош» — «Тобол». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Тобол»
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    «Ференцварош»
    В среду, 13 июля «Ференцварош» в Будапеште встретится с чемпионом Казахстана — «Тоболом». Это ответный поединок первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало игры — в 21:00. «Ференцварош» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Июля 2022 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 21:00 Тобол Тобол
  • Костанай
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    «Ференцварош»

    Первый поединок в Казахстане завершился вничью (0:0). Судьба путёвки во 2-й отборочный раунд решится в Венгрии — на территории «Ференцвароша».

    Чемпион Венгрии мог и проиграть эту встречу. Команде Станислава Черчесова буквально повезло отскочить от поражения. На 10 ударов венгерского клуба, «Тобол» ответил 15-ю.

    Коэффициенты матча Ференцварош — Тобол

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    31-го июля стартует новый сезон в венгерском чемпионате. «Ференцварош» дома сыграет против «Академии Пушкаша».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом году «Ференцварош» прошел три отборочных раунда Лиги чемпионов. После этого остановился в шаге от группового раунда. Чемпион Венгрии уступил чемпиону Швейцарии — «Янг Бойзу» (4:6 — по сумме двух матчей).

    «Тобол»

    В Венгрии готовятся к старту чемпионата, а в Казахстане уже сыграны 15 туров. Действующий чемпион «Тобол» пытается угнаться за лидером первенства — «Астаной».

    «Астана» — первая, «Тобол» — четвертый. Однако плотность в турнирной таблице высокая. Команд разделяют всего 2 очка.

    В чемпионате сейчас перерыв. Летнее межсезонье продлится до 20-го августа. В этот день команды проведут игры отложенного 13-го тура. «Тобол» дома примет соседа по «турнирке» — «Тараз».

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    • Последнее участие «комбайнёров» в Лиге чемпионов было в далеком 2011-м. Во 2-м раунде отбора клуб споткнулся на «Словане» из Братиславы (1:3).

    Победитель пары «Ференцварош» — «Тобол» во 2-й стадии квалификации Лиги чемпионов встретится в победителем дуэли «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия)

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Ференцвароша» за 1.33, ничью оценивают в 4.74, а на победу «Тобола» — за 8.30.

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    Первый матч доказал, что обе команды достойны выхода во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Игра наверняка получится закрытой и команды сыграют по низам.

    Ставка — тотал меньше 2,5 за 1.99

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    «Ференцварош» — «Тобол»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют в закрытый футбол?
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