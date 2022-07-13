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    Дебютант Лиги чемпионов пройдёт дальше?

    «Динамо» — «Слован». Прогноз, ставка (к.2.48) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 13 июля 2022 года

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    ФК «Динамо» Батуми
    Чемпион Грузии — «Динамо» (Батуми) на своём поле проведёт ответный поединок первого отборочного раунда Лиги чемпионов. В гости приедет «Слован. Матч пройдёт 13 июля, начало — в 20:00 по мск. «Динамо» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Июля 2022 года
    Динамо Батуми
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Динамо Батуми 20:00 Слован Слован
  • Либерец
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    «Динамо» Батуми

    «Динамо» Батуми сильно проводит чемпионат Грузии. После исторического триумфа сезона 2021, клуб уверенно лидирует в чемпионской гонке и в нынешнем сезоне.

    Экс-чемпиона тбилиское «Динамо» действующие победители уже опережают на 9 очков. А сыграно в чемпионате Грузии 20 туров. Серьезный шаг на пути к очередном титулу.

    Дебют в Лиге чемпионов футболисты Батуми могут занести себе в актив. «Динамо» в гостях завершило битву со «Слованом» вничью (0:0).

    Всё решится в ответной встрече в Грузии. Победитель получит право сыграть во 2-м раунде Лиги чемпионов с лучшим клубом пары «Тобол» (Казахстан) — «Ференцварош» (Венгрия).

    «Слован»

    Если «Динамо» Батуми набрало ход, выступая на два фронта, то «Слован» только вкатывается в сезоне.

    Из официальных встреч, только Лига чемпионов. Чемпионат Словакии ещё не стартовал.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Первая игра на внутренней арене состоится 16 июля. «Слован» начнёт защиту титула в гостевой встрече против команды ЖП «Шпорт».

    В дуэли с грузинским чемпионом пока ничего не ясно. Шансы соперников — 50 на 50. Однако, в случае неудачной игры «Слован» отправится в Лигу конференций. Во 2-м раунде будет противостояние с азербайджанским «Карабахом» или польским «Лехом».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в равной степени оценивают команды. На победу «Динамо» можно поставить за 2.48, а на успех «Слована» — за 2.90. Ничью в поединке рассматривают в 3.15.

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    Прогноз: преимущество «Динамо» заключается в том, что грузинский клуб сохранил свои ворота в неприкосновенности в первом поединке. Да, и не забили. Но у клуба Батуми теперь есть фактор домашнего поля. Так, что есть вероятность успешного исхода для действующего чемпиона Грузии.

    Ставка — победа «Динамо» Батуми за 2.48

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    «Динамо» — «Слован»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. Дебютант Лиги чемпионов пройдёт дальше?
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