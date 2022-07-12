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    «Жальгирис» разберётся с соперником в основное время?

    «Жальгирис» — «Балкани». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 12 июля 2022 года

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    «Жальгирис» — участник квалификации Лиги чемпионов
    Во вторник, 12 июля «Жальгирис» на своём поле сыграет против «Балкани». Это будет ответная игра первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:00 по мск. «Жальгирис» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Июля 2022 года
    Жальгирис
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Жальгирис 19:00 Балкани Балкани
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    «Жальгирис»

    «Жальгирис» бросает все силы на Лигу чемпионов. Литовская федерация футбола пошла на встречу своему чемпиону и отменила ряд игр на внутренней арене.

    Таким образом четыре матча с участием «зелёно-белых» были перенесены. А именно два поединка с «Судувой» и два с «Паневежисом».

    После 18 туров национального первенства сильнейший клуб Литвы лидирует в чемпонской гонке. «Жальгирис» опережает «Паневежис» на 5 очков.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В Лиге чемпионов литовцы стартовали с ничейного результата. «Жальгирис» в гостях завершил миром поединок с клубом «Балкани» из Косово (1:1).

    Победитель пары продолжит борьбу во в 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов. На этой стадии квалификации соперником станет лучшая команда в паре «Мальмё» (Швеция) — «Викингур» (Исландия).

    «Балкани»

    В отличии от литовского чемпионата — турнир в Косово ещё не стартовал. Лучший клуб футбольной ассоциации «Балкани» дебютировал в Лиге чемпионов.

    На внутренней арене клуб добился исторического успеха — золотого титула. «Балкани» набрали 76 очков. В 36 матчах команда одержала 23 победы.

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    • «Балкани» — профессиональный футбольный клуб. С 1952-го года играл в различных дивизионах югославского футбола. До 65-го года команда носила название «Ринина».

    «Жальгирис» — «Балкани». Неудачник пары продолжит своё выступление в Лиге конференций. Соперник — «Ла Фиорита». Чемпионы Сан-Марино уже ждут оппонента.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Жальгириса» — 2.02, ничья — 3.30, победа «Балкани» — 3.72.

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    Прогноз: чемпионы Литвы, пожалуй добьются успеха. «Жальгирис» — фаворит пары. В родных стенах «зелёно-белые» особенно сильны.

    Ставка — победа «Жальгириса» за 2.02

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    «Жальгирис» — «Балкани»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. «Жальгирис» разберётся с соперником в основное время?
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