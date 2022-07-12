Во вторник, 12 июля «Жальгирис» на своём поле сыграет против «Балкани». Это будет ответная игра первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:00 по мск. «Жальгирис» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жальгирис»

«Жальгирис» бросает все силы на Лигу чемпионов. Литовская федерация футбола пошла на встречу своему чемпиону и отменила ряд игр на внутренней арене.

Таким образом четыре матча с участием «зелёно-белых» были перенесены. А именно два поединка с «Судувой» и два с «Паневежисом».

После 18 туров национального первенства сильнейший клуб Литвы лидирует в чемпонской гонке. «Жальгирис» опережает «Паневежис» на 5 очков.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов литовцы стартовали с ничейного результата. «Жальгирис» в гостях завершил миром поединок с клубом «Балкани» из Косово (1:1).

Победитель пары продолжит борьбу во в 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов. На этой стадии квалификации соперником станет лучшая команда в паре «Мальмё» (Швеция) — «Викингур» (Исландия).

«Балкани»

В отличии от литовского чемпионата — турнир в Косово ещё не стартовал. Лучший клуб футбольной ассоциации «Балкани» дебютировал в Лиге чемпионов.

На внутренней арене клуб добился исторического успеха — золотого титула. «Балкани» набрали 76 очков. В 36 матчах команда одержала 23 победы.

«Балкани» — профессиональный футбольный клуб. С 1952-го года играл в различных дивизионах югославского футбола. До 65-го года команда носила название «Ринина».

«Жальгирис» — «Балкани». Неудачник пары продолжит своё выступление в Лиге конференций. Соперник — «Ла Фиорита». Чемпионы Сан-Марино уже ждут оппонента.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Жальгириса» — 2.02, ничья — 3.30, победа «Балкани» — 3.72.

Прогноз: чемпионы Литвы, пожалуй добьются успеха. «Жальгирис» — фаворит пары. В родных стенах «зелёно-белые» особенно сильны.

Ставка — победа «Жальгириса» за 2.02