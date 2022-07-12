Гибралтарский «Линкольн» сыграет на своем поле против македонского «Шкупи» в рамках ответного матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 июля, начало — в 19:00 мск. «Линкольн» — «Шкупи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Линкольн»

Первый матч между этими командами завершился победой «Шкупи» со счетом 3:0. То есть в данном противостоянии интриги почти не осталось.

И при этом стоит отметить, что «Линкольн» еще неплохо отделался. Соперник почти весь второй тайм играл в меньшинстве, в противном случае чемпион Гибралтара мог получить не три, а все пять, шесть или семь мячей.

В прошлом году «Линкольн» смог пройти один раунд квалификации Лиги чемпионов, выиграв по сумме двух матчей у «Фола Эш» из Люксембурга. После этого «Рел Импс» уступили румынскому «Клужу».

В прошлогодней квалификации Лиги Европы «Линкольн» сразу же уступил братиславскому «Словану». Но стоит отметить, что гостевая встреча со словацким клубом завершилась вничью 1:1.

«Шкупи»

«Шкупи» не лучшим образом провел ряд товарищеских матчей незадолго до встречи с «Линкольном», но это не помешало ему добиться приемлемого результата в первой официальной игре нового сезона.

Хотя за результат все равно пришлось переживать из-за удаления грузинского защитника Гаги Маргвелашвили в начале второго тайма. Но в итоге «Шкупи» смог забить один мяч уже даже после того, как остался вдесятером.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлом году «Шкупи» пытался попасть в групповой этап Лиги конференций, но во втором раунде квалификации проиграл португальской «Санта-Кларе».

В конце июня «Шкупи» провел четыре товарищеских матча, в которых не одержал ни одной победы и потерпел три поражения. Но при этом македонский чемпион сыграл вничью с турецким «Фенербахче».

Прогноз и ставка

На «Линкольн» в этом матче можно поставить за 3.13, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Шкупи» — за 2.21.

Пожалуй, на этот раз лучше воздержаться от ставок на исход. «Шкупи» неплохо сыграл дома, но совсем не факт, что у него получится еще раз выиграть у лучшей команды Гибралтара.

Ставка — обе команды забьют за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.31.