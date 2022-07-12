«Клаксвик» на своем поле сыграет против «Будё-Глимт» в рамках второго матча квалификации Лиги Чемпионов. Поединок состоится 12 июля, начало — 21:00 (мск). «Клаксвик» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клаксвик»

«Бело-голубые» — чемпионы Фарерским островов, которые смогли набрать 43 очка после 15-ти сыгранных матчей. Команда забила в ворота своих соперников 43 гола, а пропустила всего 4.

В родном чемпионате, в новом сезоне «Клаксвик» еще не узнал горечь поражений. И из 15-ти поединков лишь в одном не смог определить сильнейшего с «Викингуром» (0:0), а все остальные матчи команда уверенно выиграла.

Но вот в первой встрече квалификации Лиги Чемпионов «бело-голубые» все таки вспомнили, что такое проигрывать и потерпели разгромное поражение от «Будё-Глимта» со счетом 3:0.

Стоит заметить, что тем самым команда прервала свою беспроигрышную серию выездных матчей, которая длилась 10 поединков подряд.

«Будё-Глимт»

Чемпионы Норвегии уже так же начали новый сезон, но в данный момент занимают только третью строчку турнирной таблицы набрав 22 очка после 13-ти сыгранных матчей. Команда забила 28 голов, а пропустила — 18.

Один тур назад в родном чемпионате «Будё-Глимт» в результативном матче проиграл «Одду» со счетом 3:2. Но после этого смог реабилитироваться в поединке против «Сарпсборга», которого разгромил со счетом 4:1.

В первом матче нынешней квалификации «желто-черные» смогли разгромить нынешгнего соперника благодаря хет-трику Виктора Бонифаца, который забил на 11-й, 31-й и 58-й минутах матча.

Действующий чемпион Норвегии второй год подряд играет в квалификации главного турнира Европы.

Прогноз и ставка

На победу «Клаксвика» в этом матче можно поставить за 4.34, ничью букмекеры предлагают взять за 4.14, а победу «Будё-Глимт» — за 1.68.

Прогноз — Очевидно, что «Будё-Глимт» намного сильнее своего соперника и конечно же пройдет дальше. Но стоит заметить, что на выезде команда очень часто пропускает. И конечно же сами «желто-черные» не будут играть расслаблено и безрезультативно, поэтому нас ждет зрелищный верховой матч.

Ставка — Тотал матча больше 3-х за 2.10.