ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри продолжает игнорировать Усика. Украинец уверен, что «Цыганский король» боится проиграть Славиша ЙокановичЛето «Динамо»: строительство обороны в сжатые сроки Гильермо АбаскальРазница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака»
  • 07:00
    • «Колорадо» заключил трехлетний контракт с Георгиевым
  • 19:19
    • Джокович победил Кирьоса и стал победителем «Уимблдона»-2022
  • 21:56
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче с шестью голами
  • 19:56
    • Карацев оказался в числе подозреваемых по участию в договорных матчах
  • 17:51
    • Названа причина задержки подписания контракта Кристиана Эриксона с «МЮ»
  • 17:41
    • Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии. Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон — третий
  • 17:37
    • Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону», контракт согласован
    Все новости спорта

    Ожидается результативный матч

    «Клаксвик» — «Будё-Глимт». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига Чемпионов, квалификация, 12 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Клаксвик» — «Будё-Глимт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патрик Берг
    «Клаксвик» на своем поле сыграет против «Будё-Глимт» в рамках второго матча квалификации Лиги Чемпионов. Поединок состоится 12 июля, начало — 21:00 (мск). «Клаксвик» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Июля 2022 года
    Клаксвик
  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:00 Будё-Глимт Будё-Глимт
  • Будё
    •

    «Клаксвик»

    «Бело-голубые» — чемпионы Фарерским островов, которые смогли набрать 43 очка после 15-ти сыгранных матчей. Команда забила в ворота своих соперников 43 гола, а пропустила всего 4.

    В родном чемпионате, в новом сезоне «Клаксвик» еще не узнал горечь поражений. И из 15-ти поединков лишь в одном не смог определить сильнейшего с «Викингуром» (0:0), а все остальные матчи команда уверенно выиграла.

    Но вот в первой встрече квалификации Лиги Чемпионов «бело-голубые» все таки вспомнили, что такое проигрывать и потерпели разгромное поражение от «Будё-Глимта» со счетом 3:0.

    Стоит заметить, что тем самым команда прервала свою беспроигрышную серию выездных матчей, которая длилась 10 поединков подряд.

    «Будё-Глимт»

    Чемпионы Норвегии уже так же начали новый сезон, но в данный момент занимают только третью строчку турнирной таблицы набрав 22 очка после 13-ти сыгранных матчей. Команда забила 28 голов, а пропустила — 18.

    Один тур назад в родном чемпионате «Будё-Глимт» в результативном матче проиграл «Одду» со счетом 3:2. Но после этого смог реабилитироваться в поединке против «Сарпсборга», которого разгромил со счетом 4:1.

    В первом матче нынешней квалификации «желто-черные» смогли разгромить нынешгнего соперника благодаря хет-трику Виктора Бонифаца, который забил на 11-й, 31-й и 58-й минутах матча.

    Действующий чемпион Норвегии второй год подряд играет в квалификации главного турнира Европы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Клаксвика» в этом матче можно поставить за 4.34, ничью букмекеры предлагают взять за 4.14, а победу «Будё-Глимт» — за 1.68.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз — Очевидно, что «Будё-Глимт» намного сильнее своего соперника и конечно же пройдет дальше. Но стоит заметить, что на выезде команда очень часто пропускает. И конечно же сами «желто-черные» не будут играть расслаблено и безрезультативно, поэтому нас ждет зрелищный верховой матч.

    Ставка — Тотал матча больше 3-х за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Суншань Лунмэнь — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Вавринка — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Хельсингборг — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Англия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Альдосиви
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Америка Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Тигре
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч США (Ж) — Мексика (Ж)
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гастон — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Клаксвик» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный матч
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры