«Тирана» на своем поле сыграет против «Дюделанжа» в рамках второго матча квалификации Лиги Чемпионов. Поединок состоится 12 июля, начало — 21:00 (мск). «Тирана» — «Дюделанж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тирана»

«Бело-голубые» стали чемпионами Албании в прошлом сезоне заняв первое место и набрав 73 очка после 36 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперников 64 гола, а пропустила — 27.

После завершения родного чемпионата «Тирана» сыграла в июне месяце три товарищеских поединка, которые показали, что команда находится не в самой оптимальной форме.

Сначала «бело-голубые» смогли уверенно обыграть «Шкупи» на выезде со счетом 0:2, после этого не смогли определить сильнейшего в матче против «Херманнштадта» (0:0), а в последнем поединке и вовсе проиграли «Фенербахче» с разгромным счетом 4:0.

В первом матче нынешней квалификации Лиги Чемпионов «Тирана» проиграла «Дюделланжу» с минимальным счетом 1:0.

«Дюделанж»

«Красные львы» смогли стать чемпионами Люксембурга в прошлом сезоне. Команда заняла первое место с 67 очками в активе после 30 сыгранных матчей. Этот коллектив забивал своим соперникам 78 голов, а пропускал — 27.

В конце мая «Дюделанж» в финале Кубка Люксембурга« сразился с "Расингом Люксембургом", но в результативном поединке проиграл сопернику со счетом 2:3 и не смог забрать себе и этот трофей.

После турниров в родной стране "красные львы" не проводили товарищеских поединков, а упорно готовились к новому розыгрышу Лиги Чемпионов. И как показала практика их труды были не напрасными , так как команда смогла обыграть соперника в первом матче.

Из последних 11-ти выездных матчей "Дюделанж" проиграл лишь в 1 из них, а в остальных 10-ти команда уверенно обыгрывала своих соперников.

Прогноз и ставка

На победу "Тираны" в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу "Дюделанжа" — за 4.18.

Прогноз — В первом матче квалификации Лиги Чемпионов "Дюделанж" показал, что находится в более оптимальной форме и так как этот поединок будет проходить на нейтральном поле, то даже в этом плане у "Тираны" не будет особых преимуществ. Если "красные львы" не смогут вырвать победу, то уж точно не проиграют и пройдут дальше.

Ставка — "Дюделанж" не проиграет в этом матче за 1.90.