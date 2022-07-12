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    «Дюделанж» не проиграет в этом матче

    «Тирана» — «Дюделанж». Прогноз, ставка (к. 1.90) Лига Чемпионов, квалификация, 12 июля 2022 года

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    Чарльз Морен
    «Тирана» на своем поле сыграет против «Дюделанжа» в рамках второго матча квалификации Лиги Чемпионов. Поединок состоится 12 июля, начало — 21:00 (мск). «Тирана» — «Дюделанж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Июля 2022 года
    Тирана
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    •  Тирана 21:00 Дюделанж Дюделанж
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    «Тирана»

    «Бело-голубые» стали чемпионами Албании в прошлом сезоне заняв первое место и набрав 73 очка после 36 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперников 64 гола, а пропустила — 27.

    После завершения родного чемпионата «Тирана» сыграла в июне месяце три товарищеских поединка, которые показали, что команда находится не в самой оптимальной форме.

    Сначала «бело-голубые» смогли уверенно обыграть «Шкупи» на выезде со счетом 0:2, после этого не смогли определить сильнейшего в матче против «Херманнштадта» (0:0), а в последнем поединке и вовсе проиграли «Фенербахче» с разгромным счетом 4:0.

    В первом матче нынешней квалификации Лиги Чемпионов «Тирана» проиграла «Дюделланжу» с минимальным счетом 1:0.

    «Дюделанж»

    «Красные львы» смогли стать чемпионами Люксембурга в прошлом сезоне. Команда заняла первое место с 67 очками в активе после 30 сыгранных матчей. Этот коллектив забивал своим соперникам 78 голов, а пропускал — 27.

    В конце мая «Дюделанж» в финале Кубка Люксембурга« сразился с "Расингом Люксембургом", но в результативном поединке проиграл сопернику со счетом 2:3 и не смог забрать себе и этот трофей.

    После турниров в родной стране "красные львы" не проводили товарищеских поединков, а упорно готовились к новому розыгрышу Лиги Чемпионов. И как показала практика их труды были не напрасными , так как команда смогла обыграть соперника в первом матче.

    Из последних 11-ти выездных матчей "Дюделанж" проиграл лишь в 1 из них, а в остальных 10-ти команда уверенно обыгрывала своих соперников.

    Прогноз и ставка

    На победу "Тираны" в этом матче можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают взять за 3.32, а победу "Дюделанжа" — за 4.18.

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    Прогноз — В первом матче квалификации Лиги Чемпионов "Дюделанж" показал, что находится в более оптимальной форме и так как этот поединок будет проходить на нейтральном поле, то даже в этом плане у "Тираны" не будет особых преимуществ. Если "красные львы" не смогут вырвать победу, то уж точно не проиграют и пройдут дальше.

    Ставка — "Дюделанж" не проиграет в этом матче за 1.90.

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    «Тирана» — «Дюделанж»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. «Дюделанж» не проиграет в этом матче
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