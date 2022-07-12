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    «Шемрок» снова обыграет «Хибернианс» с крупным счетом?

    «Хибернианс» — «Шемрок Роверс». Прогноз (к. 2.18) и ставки на Лигу чемпионов 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хибернианс» — «Шемрок Роверс»
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    «Шемрок Роверс» обыграл «Хибернианс» в первом матче со счетом 3:0
    Ирландский «Шемрок Роверс» сыграет на выезде поле против мальтийского «Хибернианса» в рамках ответного матча первого раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 июля, начало — в 21:00 мск. «Хибернианс» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хибернианс»

    «Хибернианс» не удалось сохранить интригу после первого матча. Встреча в Дублине на прошлой неделе завершилась победой «Шемрока» со счетом 3:0.

    Ключевым здесь стал третий гол ирландцев, забитый ближе к концу второго тайма.

    Понятно, что мальтийцы вряд ли в состоянии отыграть такую разницу даже на своем поле.

    В прошлом году «Хибернианс» прошел один раунд в квалификации Лиги конференций, после чего уступил по сумме двух матчей «Риге».

    «Хибернианс» дважды проходил первый раунд квалификации — в 2002 и 2017 годах. Интересно, что в 2002-м мальтийцы обыграли ирландский «Шелбурн».

    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Роверс» идеально провел первый матч. И дело здесь даже не только в счете. По игре у соперника не было ни малейших шансов на успех. Ирландцы контролировали ход событий с первой и до последней минуты.

    В отличие от соперника, у «Шемрока» нет проблем с игровой практикой. Чемпионат Ирландии как раз сейчас в самом разгаре. И в десяти предыдущих матчах команда Стивена Брэдли одержала восемь побед.

    «Шемрок» пропустил лишь два мяча в шести предыдущих матчах. Факт, на который тоже стоит обратить внимание.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом сезоне «Шемрок» проиграл в квалификации ЛЧ братиславскому «Словану». Дома ирландцы выиграли 2:1, но в гостях уступили со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка

    На «Хибернианс» в этом матче можно поставить за 4.60, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Шемрока» — за 1.72.

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    Вполне вероятно, что чемпион Ирландии еще раз обыграет лучшую команду Мальты. Судя по первому матчу, «Хибернианс» не очень хорошо готов к этому противостоянию.

    Ставка — победа «Шемрок Роверс» + тотал матча больше 1,5 за 2.18.

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    «Хибернианс» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. «Шемрок» снова обыграет «Хибернианс» с крупным счетом?
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