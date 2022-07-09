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    Ожидается результативный матч

    Нидерланды (Ж) — Швеция (Ж). Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Евро-2022, 9 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Нидерландов Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз и ставки на Нидерланды (Ж) — Швеция (Ж)
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    Женская сборная Нидерландов на своем поле сыграет против женской сборной Швеции в рамках 1-го тура Евро-2022. Матч состоится 9 июля, начало — 22:00 (мск). Нидерланды (Ж) — Швеция (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нидерланды (Ж)

    Женская сборная Нидерландов — чемпионка Европы 2017 года. А в 2019 году эта команда смогла занять второе место на Чемпионате Мира. В данный момент сборная занимает 3-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, а в рейтинге УЕФА — 2-е.

    В квалификации нынешнего Чемпионата Мира женская сборная Нидерландов после 7-ми сыгранных матчей смогла занять первое место в группе С набрав 17 очков. Команда забила в ворота своих соперниц 30 голов, а в свои пропустила — 3.

    Неделю назад сборная Нидерландов провела товарищеский поединок против Финляндии на своем поле и смогла уверенно обыграть соперниц со счетом 2:0.

    Беспроигрышная домашняя серия женской сборной Нидерландов длится уже 13 матчей подряд, из которых они 4 раза сыграли вничью и 9 раз уверенно выиграли.

    Швеция (Ж)

    Эта сборная на первенстве мира 2003 дошла до финала. Также в 1996, 2008 и 2012 годах принимала участие в Летних Олимпиадах. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года. В данный момент сборная Швеции занимает 5-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, среди сборных УЕФА — 4-е место.

    Шведки в квалификации на Чемпионат Мира так же показывают хорошие результаты и тоже смогли занять первое место в группе А набрав при этом 19 очков за 7 поединков. Эта команда забила 27 голов, а пропустила — 2.

    В конце июня женская сборная Швеции провела товарищеский матч с Бразилией на своем поле и смогла добыть там победу над соперницами со счетом 3:1.

    Сборная Швеции так же проводит беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 14 матчей подряд и всего 2 раза команда сыграла вничью, а все остальные поединки выиграла.

    Прогноз и ставка

    На победу сборной Нидерландов в этом матче можно поставить за 2.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.15, а победу Швеции — за 2.52.

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    Прогноз — Встречаются две очень сильные женские сборные, которые находятся в отличной форме. Здесь будет сложно определить кто станет победителем матча, но то, что на старте Евро оба коллектива захотят забрать важные 3 очка и с первых минут пойдут в атаку — так это точно можно предположить. Поэтому нас ожидает результативный поединок.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.15.

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    Нидерланды (Ж) — Швеция (Ж): прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный матч
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