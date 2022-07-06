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В какой форме «Тобол»

«Тобол» — победитель предыдущего розыгрыша чемпионата Казахстана. Команда набрала 61 очко, опередив ближайшего преследователя — «Астану» — на 4 балла.

Нынешний розыгрыш национального первенства «Тобол» проводит не столь уверенно и в данный момент занимает только четвертую позицию в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата на два очка.

В какой форме «Ференцварош»

«Ференцварош» также является победителем своего национального первенства. Коллектив Станислава Черчесова опередил ближайшего конкурента на 12 очков и завоевал трофей лиги за четыре тура до конца чемпионата.

«Тобол» — «Ференцварош» — прогноз с коэффициентом 1.90

5 последних матчей «Ференцвароша» прошли в рамках товарищеских встреч, в которых команда одержала три победы: в игре с «Кардой» (8:0), «Лудогорцем» (3:0) и «Карлсруэ» (4:1).





«Тобол» — «Ференцварош»: статистика личных встреч

Коллективы никогда прежде не встречались друг с другом.

Прогноз Романа Нагучева на матч «Тобол» — «Ференцварош»

На первый взгляд, в этой игре все более-менее очевидно. Казахстанская команда мне малоизвестна, а гости — венгерский чемпион — известны своим тренером. Обе команды с востока УЕФА и будут играть в духе «как бы чего не вышло».

Черчесов еще в сборной России запомнился тем, что в гостевых матчах его команда играла рациональнее и скучнее, чем в домашних. «Ференцварош» не станет рисковать. В таких обстоятельствах лучше предположить, что будет тотал меньше 2,5.

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