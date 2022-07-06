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    Рискнет ли Черчесов?

    «Тобол» — «Ференцварош». Прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Ференцварош»
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    Станислав Черчесов
    6 июля в 17:00 по московскому времени в рамках квалификации Лиги чемпионов встретятся казахстанский «Тобол» и венгерский «Ференцварош». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев. «Тобол» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    В какой форме «Тобол»

    «Тобол» — победитель предыдущего розыгрыша чемпионата Казахстана. Команда набрала 61 очко, опередив ближайшего преследователя — «Астану» — на 4 балла.

    Нынешний розыгрыш национального первенства «Тобол» проводит не столь уверенно и в данный момент занимает только четвертую позицию в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата на два очка.

    В какой форме «Ференцварош»

    «Ференцварош» также является победителем своего национального первенства. Коллектив Станислава Черчесова опередил ближайшего конкурента на 12 очков и завоевал трофей лиги за четыре тура до конца чемпионата.

    «Тобол» — «Ференцварош» — прогноз с коэффициентом 1.90

    5 последних матчей «Ференцвароша» прошли в рамках товарищеских встреч, в которых команда одержала три победы: в игре с «Кардой» (8:0), «Лудогорцем» (3:0) и «Карлсруэ» (4:1).


    «Тобол» — «Ференцварош»: статистика личных встреч

    Коллективы никогда прежде не встречались друг с другом.

    Прогноз Романа Нагучева на матч «Тобол» — «Ференцварош»

    На первый взгляд, в этой игре все более-менее очевидно. Казахстанская команда мне малоизвестна, а гости — венгерский чемпион — известны своим тренером. Обе команды с востока УЕФА и будут играть в духе «как бы чего не вышло».

    Черчесов еще в сборной России запомнился тем, что в гостевых матчах его команда играла рациональнее и скучнее, чем в домашних. «Ференцварош» не станет рисковать. В таких обстоятельствах лучше предположить, что будет тотал меньше 2,5.

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    «Тобол» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Рискнет ли Черчесов?
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