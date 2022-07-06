Норвежский «Буде-Глимт» сыграет против фарерского «Клаксвика» в рамках первого матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 июля, начало — в 19:00 мск. «Буде-Глимт» — «Клаксвик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Буде-Глимт»

Действующий чемпион Норвегии второй год подряд сыграет в квалификации главного турнира Европы.

В прошлом сезоне «Буде-Глимт» не смог пройти первый раунд, уступив по сумме двух матчей польской «Легии».

Но зато норвежцы пробились в Лигу конференций, и стали одним из открытий турнира. На групповом этапе команда Кьетиля Кнутсена не потерпела ни одного поражения, в том числе в матчах с «Ромой». Более того, на своем поле клуб из Буде уничтожил итальянцев со счетом 6:1.

В плей-офф Лиги конференций «Буде-Глимт» продолжил удивлять, выиграв у шотландского «Селтика» и нидерландского АЗ Алкмар.

В четвертьфинале пути «Буде-Глимт» и «Ромы» снова пересеклись. Римляне снова проиграли в Норвегии, но на своем поле взяли реванш, разбив дерзкого соперника со счетом 4:0.

Но в любом случае, «Буде-Глимт» провел незабываемую кампанию, подобного в его истории еще не было.

«Клаксвик»

«Клаксвик» в прошлом году безуспешно пытался попасть в групповой этап Лиги конференций.

В первом раунде квалификации клуб с Фарерских островов проиграл латвийскому «РФШ». После домашней победы команда с острова Борой уступила в гостях, пропустив решающий гол в овертайме.

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Несмотря на эту неудачу, «Клаксвик» успешно провел внутренний чемпионат, в 19-й раз завоевав золотые медали.

«Клаксвик» еще ни разу не проигрывал в этом году, одержав в 18-ти матчах 17 побед.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе «Буде-Глимт». На ничью в этом матче можно поставить за 9.70, а на «Клаксвик» — за 25.00.

Гости, конечно же, будут всеми способами стараться разрушать игру соперника, но вряд ли им удастся избежать поражения.

«Буде-Глимт», в свою очередь, наверняка хочет превратить ответную встречу в формальность.

Ставка — победа «Буде-Глимт» + тотал больше 3,5 за 2.19.