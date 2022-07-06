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    Сможет ли «Буде-Глимт» разгромить «Клаксвик»?

    «Буде-Глимт» — «Клаксвик». Прогноз (к. 2.19) и ставки на Лигу чемпионов 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Буде-Глимт» — «Клаксвик»
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    «Буде-Глимт» в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги конференций
    Норвежский «Буде-Глимт» сыграет против фарерского «Клаксвика» в рамках первого матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 июля, начало — в 19:00 мск. «Буде-Глимт» — «Клаксвик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Июля 2022 года
    Будё-Глимт
  • Будё
    •  Будё-Глимт 19:00 Клаксвик Клаксвик
  • Клаксвик
    •

    «Буде-Глимт»

    Действующий чемпион Норвегии второй год подряд сыграет в квалификации главного турнира Европы.

    В прошлом сезоне «Буде-Глимт» не смог пройти первый раунд, уступив по сумме двух матчей польской «Легии».

    Но зато норвежцы пробились в Лигу конференций, и стали одним из открытий турнира. На групповом этапе команда Кьетиля Кнутсена не потерпела ни одного поражения, в том числе в матчах с «Ромой». Более того, на своем поле клуб из Буде уничтожил итальянцев со счетом 6:1.

    В плей-офф Лиги конференций «Буде-Глимт» продолжил удивлять, выиграв у шотландского «Селтика» и нидерландского АЗ Алкмар.

    В четвертьфинале пути «Буде-Глимт» и «Ромы» снова пересеклись. Римляне снова проиграли в Норвегии, но на своем поле взяли реванш, разбив дерзкого соперника со счетом 4:0.

    Но в любом случае, «Буде-Глимт» провел незабываемую кампанию, подобного в его истории еще не было.

    «Клаксвик»

    «Клаксвик» в прошлом году безуспешно пытался попасть в групповой этап Лиги конференций.

    В первом раунде квалификации клуб с Фарерских островов проиграл латвийскому «РФШ». После домашней победы команда с острова Борой уступила в гостях, пропустив решающий гол в овертайме.

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    Несмотря на эту неудачу, «Клаксвик» успешно провел внутренний чемпионат, в 19-й раз завоевав золотые медали.

    «Клаксвик» еще ни разу не проигрывал в этом году, одержав в 18-ти матчах 17 побед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе «Буде-Глимт». На ничью в этом матче можно поставить за 9.70, а на «Клаксвик» — за 25.00.

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    Гости, конечно же, будут всеми способами стараться разрушать игру соперника, но вряд ли им удастся избежать поражения.

    «Буде-Глимт», в свою очередь, наверняка хочет превратить ответную встречу в формальность.

    Ставка — победа «Буде-Глимт» + тотал больше 3,5 за 2.19.

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    «Буде-Глимт» — «Клаксвик»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Буде-Глимт» разгромить «Клаксвик»?
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