«Буде-Глимт»
Действующий чемпион Норвегии второй год подряд сыграет в квалификации главного турнира Европы.
В прошлом сезоне «Буде-Глимт» не смог пройти первый раунд, уступив по сумме двух матчей польской «Легии».
Но зато норвежцы пробились в Лигу конференций, и стали одним из открытий турнира. На групповом этапе команда Кьетиля Кнутсена не потерпела ни одного поражения, в том числе в матчах с «Ромой». Более того, на своем поле клуб из Буде уничтожил итальянцев со счетом 6:1.
В плей-офф Лиги конференций «Буде-Глимт» продолжил удивлять, выиграв у шотландского «Селтика» и нидерландского АЗ Алкмар.
В четвертьфинале пути «Буде-Глимт» и «Ромы» снова пересеклись. Римляне снова проиграли в Норвегии, но на своем поле взяли реванш, разбив дерзкого соперника со счетом 4:0.
Но в любом случае, «Буде-Глимт» провел незабываемую кампанию, подобного в его истории еще не было.
«Клаксвик»
«Клаксвик» в прошлом году безуспешно пытался попасть в групповой этап Лиги конференций.
В первом раунде квалификации клуб с Фарерских островов проиграл латвийскому «РФШ». После домашней победы команда с острова Борой уступила в гостях, пропустив решающий гол в овертайме.
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Несмотря на эту неудачу, «Клаксвик» успешно провел внутренний чемпионат, в 19-й раз завоевав золотые медали.
«Клаксвик» еще ни разу не проигрывал в этом году, одержав в 18-ти матчах 17 побед.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в победе «Буде-Глимт». На ничью в этом матче можно поставить за 9.70, а на «Клаксвик» — за 25.00.
Гости, конечно же, будут всеми способами стараться разрушать игру соперника, но вряд ли им удастся избежать поражения.
«Буде-Глимт», в свою очередь, наверняка хочет превратить ответную встречу в формальность.
Ставка — победа «Буде-Глимт» + тотал больше 3,5 за 2.19.