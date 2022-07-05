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    Победа будет за валлийским чемпионом

    «Нью-Сейнтс» — «Линфилд». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, Лиги чемпионов, 5 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Сейнтс» — «Линфилд»
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    «Нью-Сейнтс»
    Валлийский «Нью-Сейнтс» на своем поле примет «Линфилд» из Северной Ирландии в первом матче первого раунда отбора Лиги чемпионов-2022/23. Встреча состоится 5 июля и начнется в 21:00 по мск. «Нью-Сейнтс» — «Линфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Июля 2022 года
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    •  ТНС 21:00 Линфилд Линфилд
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    «Нью-Сейнтс»

    «Нью-Сейнтс» — 14-й кратный чемпион Уэльса. Причем большинство своих титулов он выиграл в последнее время. В прошлом же розыгрыше он на внутренней арене не знал себе равных и задолго до финиша добыл золото.

    И из-за успешных действий на внутренней арене коллектив является постоянным участников еврокубков в последнее время, но там особых успехов не имеет, проходя не более двух соперников.

    Так, в прошлом году валлийцы на первой стадии отбора Лиги конференций справились с североирландским «Глентораном» (2:0 и 1:1). Затем еще прошли литовский «Кауно Жальгирис», выиграв дважды по 5:1.

    А после этого только в серии послематчевых пенальти были выбиты крепкой чешской «Викторией» Плзень, выиграв дома 4:2, но проиграв в гостях 1:3.

    «Линфилд»

    «Линфилд» — самый титулованный футбольный клуб Северной Ирландии. На счету у него 56 чемпионских титулов и 44 победы в национальном Кубке.

    А вот на евроарене результаты клуба из Белфаста очень скромны. Более чем за 60-летнюю историю он не преодолевал более двух этапов квалификации.

    Так и в прошлом сезоне команда стартовала с первого раунда отбора Лиги чемпионов, но дважды там уступила литовскому «Жальгирису» (1:2 и 1:3) и переместилась в Лигу конференций.

    Там «Линфилд» сперва прошел боснийский «Борац» (4:0 и 0:0), однако затем дважды был бит «Фолой» (по 1:2) из Люксембурга и прекратил свою еврокомпанию.

    Между собой эти клубы играли только раз. В 2010 году в товарняке они расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка на «Нью-Сейнтс» — «Линфилд»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нью-Сейнтс» предлагают — 1.89.

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    На викторию «Линфилда» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.58.

    Оба коллектива не могут похвастаться удачными выступлениями на евроарене. Однако валлийцы в последних сезонах демонстрировали лучше результаты, плюс к этому выступают дома, где особо сильно играют. Так что здесь напрашивается ставка на викторию хозяев.

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    «Нью-Сейнтс» — «Линфилд»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. Победа будет за валлийским чемпионом
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