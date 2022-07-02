2 июля в Москве состоится предсезонный товарищеский матч, в котором местный «Спартак» будет принимать красноярский «Енисей». Игра начнется в 17:00 по мск. «Спартак» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» провалил прошлый чемпионат России, финишировав лишь на десятом месте. Однако спас сезон выигрышем национального Кубка и неплохо выступил в Лиге Европы.

После завершения сезона у москвичей произошла очередная тренерская ротация. На место итальянца Паоло Ваноли пришел испанец Гильермо Абаскаль, под руководством которого «красно-белые» уже провели два контрольных поединка.

Оба раза «народная команда» встречалась с соперниками из первой лиги. Игра с «Аланией» закончилась вничью со счетом 2:2, а у «Балтики» выиграла 3:2, хотя вела 3:0 и не забила пенальти при 3:1.

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Напомним, что уже 9 июля «Спартаку» предстоит открывать сезон в Санкт-Петербурге матчем за Суперкубок России с «Зенитом».

«Енисей»

«Енисей» выступает во втором по силе дивизионе России. И в прошлом сезоне красноярский коллектив продемонстрировал хорошие результаты и был близок к выходу в РПЛ.

«Красно-синие» финишировали на пятом месте, совсем немного отстав от зоны переходных матчей, а в Кубке страны умудрились дойти до полуфинала, где уступили как раз «Спартаку» со счетом 0:3.

По ходу предсезонки подопечные «Енисей» успел провест уже три товарищеские встречи, в которых уступил «Торпедо» 1:2 и «Балтике» 0:2, при этом обыграв «СКА-Хабаровск» — 2:0.

Между собой эти команды провели пять очных встреч. Четыре победы на стороне «Спартака» и раз сильнее был красноярский коллектив.

Прогноз и ставка на «Спартак» — «Енисей»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают — 1.54.

На викторию «Енисея» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.24.

Обе предыдущие товарищеские встречи «Спартака» были очень результативными, ведь москвичи исповедую атакующий футбол. Так что игра с красноярцами вполне может получиться такой же веселой и насыщенной голами, если «красно-белые» не изменять своей тактике.