«Ювентус» на своём поле сыграет против «Венеции» в рамках 35-го тура Серии А. Матч состоится 1 мая, начало — 13:30 (мск). «Ювентус» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Зебры» проводят не самый лучший свой сезон и в данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 66 очков за 34 матча. Расположившийся выше «Наполи» имеет отрыв всего в 1 балл.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Ювентус» 7 раз радовал болельщиков победами, 1 раз проиграл и 2 раза довольствовался ничьей.

Коэффициенты матча Ювентус — Венеция 1 1.20 X 6.50 2 15.00 Ставка

В борьбе за Кубок Италии «зебры» смогли дойти до финала обыграв в 1/2 «Фиорентину» на своём поле со счётом 2:0.

А в Серии А «Ювентус» не проигрывает уже 3 матча подряд. В последнем туре команда встречалась с «Сассуоло» на выезде и смогла их обыграть со счётом 1:2, а до этого в матче против «Болоньи» клубы не определили сильнейшего и разошлись ничьей — 1:1.

«Венеция»

«Чёрно-зелёные» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав 22 очка и уже потеряли все надежды выбраться из зоны вылета в этом сезоне.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Венеция» 1 раз смогла одержать победу, 1 раз сыграла вничью и 8 раз без шансов проиграла своим соперникам.

В чемпионате Италии «чёрно-зелёные» проводят серию из поражений, которая длится уже 8 поединков подряд. В последних турах команда без шансов проиграла «Аталанте» (1:3), «Фиорентине» (1:0) и «Удинезе» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 7.00, а победу «Венеции» — за 13.50.

Прогноз — «Ювентус» заслуженно выступает фаворитом этого поединка, так как «Венеция» не способна показать совсем ничего. «Зебрам» свойственно отмечаться голами в двух таймах, а особенно в поединках с аутсайдерами и в этой встрече исключения не будет.

Ставка — «Ювентус» забьет в обоих таймах за 1.80.