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    «Ювентус» отметится голами в обоих таймах

    «Ювентус» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Италии, 1 мая 2022 года

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    Душан Влахович
    «Ювентус» на своём поле сыграет против «Венеции» в рамках 35-го тура Серии А. Матч состоится 1 мая, начало — 13:30 (мск). «Ювентус» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Мая 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 13:30 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
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    «Ювентус»

    «Зебры» проводят не самый лучший свой сезон и в данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 66 очков за 34 матча. Расположившийся выше «Наполи» имеет отрыв всего в 1 балл.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Ювентус» 7 раз радовал болельщиков победами, 1 раз проиграл и 2 раза довольствовался ничьей.

    Коэффициенты матча Ювентус — Венеция

  • 1
  • 1.20
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  • 6.50
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
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    В борьбе за Кубок Италии «зебры» смогли дойти до финала обыграв в 1/2 «Фиорентину» на своём поле со счётом 2:0.

    А в Серии А «Ювентус» не проигрывает уже 3 матча подряд. В последнем туре команда встречалась с «Сассуоло» на выезде и смогла их обыграть со счётом 1:2, а до этого в матче против «Болоньи» клубы не определили сильнейшего и разошлись ничьей — 1:1.

    «Венеция»

    «Чёрно-зелёные» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав 22 очка и уже потеряли все надежды выбраться из зоны вылета в этом сезоне.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Венеция» 1 раз смогла одержать победу, 1 раз сыграла вничью и 8 раз без шансов проиграла своим соперникам.

    В чемпионате Италии «чёрно-зелёные» проводят серию из поражений, которая длится уже 8 поединков подряд. В последних турах команда без шансов проиграла «Аталанте» (1:3), «Фиорентине» (1:0) и «Удинезе» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 7.00, а победу «Венеции» — за 13.50.

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    Прогноз — «Ювентус» заслуженно выступает фаворитом этого поединка, так как «Венеция» не способна показать совсем ничего. «Зебрам» свойственно отмечаться голами в двух таймах, а особенно в поединках с аутсайдерами и в этой встрече исключения не будет.

    Ставка — «Ювентус» забьет в обоих таймах за 1.80.

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    «Ювентус» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентус» отметится голами в обоих таймах
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