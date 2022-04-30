«Алания» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 35-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Барсы» несколько сбавили обороты. Команда Спартака Гогниева выпала из зоны стыков аж на 5 место.

У владикавказцев лучшая атака в лиге. В 34 матчах команда Гогниева настреляла уже 68 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Алания — Акрон 1 1.35 X 4.90 2 9.50 Ставка

Предыдущий тур для «Алания» провел довольно качественно. На выезде команда не уступила лидеру ФНЛ «Оренбургу» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Акроном» для команды складываются весьма продуктивно. Из трех очных битв «Алания» выиграла дважды при одной коллизии.

«Акрон»

«Акрон» неплохо начал сезон, но ряд неудач отбросили команду на экватор таблицы. Тольяттинцы уже одиннадцатые, и уже не претендуют на стыки.

«Акрон» лишь в минувшем туре прервал свою трехматчевую пораженческую серию. Да и вообще, весной тольяттинцы выглядят не лучшим образом.

Минувший тур принес команде очередное разочарование. Дома «Акрон» минимально уступил молодым спартаковцам.

У тольяттинцев сейчас не лучшие времена. Серия из трех поражений явно не прибавляет настроения.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.40, на ничью за 4.64, а на «Акрон» — за 8.00.

«Алания» еще не утратила шансов на повышение в классе .

«Акрон» весной выглядит крайне неубедительно.

Атака «барсов» должна обеспечить им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -1.5 с коэффициентом 2.24.