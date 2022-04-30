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    «Алавес» воспользуется загруженностью «Вильярреала»?

    «Алавес» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 3.64) на футбол, Чемпионат Испании, 30 апреля 2022 года

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    «Алавес»
    В 34-м туре испанской Примеры «Алавес» в родных стенах сыграет против «Вильярреала». Поединок пройдет 30 апреля, начало — в 15:00 по мск. «Алавес» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Апреля 2022 года
    Алавес
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    •  Алавес 15:00 Вильярреал Вильярреал
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    «Алавес»

    За пять туров до финиша Примеры «Алавес» с 25 набранными очками замыкает турнирную таблицу. От безопасной строки он отстает на шесть баллов, которые будет очень непросто отыграть.

    У «славных» только одна виктория за последние девять игр чемпионата. Состоялась она в позапрошлом туре в родных стенах над «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Алавес — Вильярреал

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.13
  • Ставка
    •

    В остальных же восьми поединках коллектив еще два раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Одно из них случилось с ними в минувшем игровом дне в гостях от «Мальорки» — 1:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах «Алавес» выступает лучше, чем на выезде. И за последние восемь домашних игр он уступил только дважды, еще два поединка он выиграл и четыре встречи свел вничью.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» на данный момент с 52 очками идет на седьмой еврокубковой строке. Выше он подняться вряд ли сможет, а вот потерять эту позицию способен, так как восьмое место отстает всего на четыре пункта.

    Накануне «подводники» проиграли в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов в гостях «Ливерпулю» со счетом 0:2. И теперь через неделю будет стараться ликвидировать этот гандикап.

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    • В чемпионате же «желтые» выиграли свои две последние игры, поочередно одолев на выезде 2:1 «Хетафе» и дома 2:0 «Валенсию». До этого же в Примере они дважды проиграли и расписали одну мировую.

    Что касается гостевой статистики «Вильярреала» в чемпионате, то у него только одна победа за прошлые четыре встречи и три поражения.

    В первом круге «Вильярреал» на своем поле разгромил «Алавес» со счетом 5:2, а в прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними выигрышами — 2:1 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Алавес» — «Вильярреал»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Алавеса» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.38.

    В этом поединке рискнем поставить на викторию «Алавеса», который будет до последнего бороться за выживание. И этому еще будет способствовать то, что «подводники» очень выжаты после матча Лиги чемпионов.

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    «Алавес» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Алавес» воспользуется загруженностью «Вильярреала»?
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