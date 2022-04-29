«Севилья»
«Севилья» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 63 очка — столько же у идущей второй «Барселоны».
Апрель пока что сложно назвать успешным для «Севильи». Главные матчи команда Хулена Лопетеги проиграла.
Коэффициенты матча Севилья — Кадис
В начале месяца уступила на выезде «Барселоне», а еще через две недели проиграла и «Реалу». Интересно, что в матче против «Мадрида» андалусийцы вели 0:2, но позволили сопернику сделать камбэку.
В прошлом туре «Севилья» одержала выездную победу над «Леванте» (2:3).
В текущем чемпионате «Севилья» проиграла только один домашний матч. Исключением стала лишь упомянутая выше встреча с «Реалом».
«Кадис»
«Кадис» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 33-х матчах 31 очко. Отрыв от идущей 18-й «Гранады» составляет лишь одно очко.
В середине месяца «Кадис» сенсационно выиграл на выезде у «Барселоны» — 1:0. Как раз эта победа и позволила команде Серхио Сориано избежать падения в зону вылета.
Календарь и таблица испанской Примеры
Кроме того, «Кадис» сыграл вничью с «Валенсией» (0:0) — тоже, кстати, в гостях.
А вот два недавних матча на своем поле «Кадис» проиграл, отдав очки «Бетису» и «Атлетику».
«Кадис» не пропустил ни одного гола в четырех из шести предыдущих матчей на выезде.
Прогноз и ставка
На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Кадиса» — за 6.40.
«Севилья» выиграла все шесть предыдущих матчей против «Кадиса», пропустив при этом в общей сложности лишь два мяча.
В принципе, статистика не всегда может идеально помочь при выборе ставки, тем более «Кадис» совсем недавно набрал три очка на поле «Барсы».
Но «Севилья», скорее всего, ничего не отдаст гостям в предстоящем матче. Когда команда Лопетеги сконцентрирована, остановить ее очень сложно, а тем более соперникам из нижней части турнирной таблицы.
Ставка — победа «Севильи» + тотал больше 1,5 за 2.08.