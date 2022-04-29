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    «Севилья» продлит серию побед над «Кадисом»?

    «Севилья» — «Кадис». Прогноз (к. 2.08) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 29 апреля 2022 года

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    В текущем чемпионате «Севилья» проиграла только один домашний матч
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Кадиса» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Апреля 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Кадис Кадис
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    «Севилья»

    «Севилья» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 63 очка — столько же у идущей второй «Барселоны».

    Апрель пока что сложно назвать успешным для «Севильи». Главные матчи команда Хулена Лопетеги проиграла.

    Коэффициенты матча Севилья — Кадис

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
    •

    В начале месяца уступила на выезде «Барселоне», а еще через две недели проиграла и «Реалу». Интересно, что в матче против «Мадрида» андалусийцы вели 0:2, но позволили сопернику сделать камбэку.

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    • В прошлом туре «Севилья» одержала выездную победу над «Леванте» (2:3).

    В текущем чемпионате «Севилья» проиграла только один домашний матч. Исключением стала лишь упомянутая выше встреча с «Реалом».

    «Кадис»

    «Кадис» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 33-х матчах 31 очко. Отрыв от идущей 18-й «Гранады» составляет лишь одно очко.

    В середине месяца «Кадис» сенсационно выиграл на выезде у «Барселоны» — 1:0. Как раз эта победа и позволила команде Серхио Сориано избежать падения в зону вылета.

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    Кроме того, «Кадис» сыграл вничью с «Валенсией» (0:0) — тоже, кстати, в гостях.

    А вот два недавних матча на своем поле «Кадис» проиграл, отдав очки «Бетису» и «Атлетику».
    «Кадис» не пропустил ни одного гола в четырех из шести предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Кадиса» — за 6.40.

    «Севилья» выиграла все шесть предыдущих матчей против «Кадиса», пропустив при этом в общей сложности лишь два мяча.

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    В принципе, статистика не всегда может идеально помочь при выборе ставки, тем более «Кадис» совсем недавно набрал три очка на поле «Барсы».

    Но «Севилья», скорее всего, ничего не отдаст гостям в предстоящем матче. Когда команда Лопетеги сконцентрирована, остановить ее очень сложно, а тем более соперникам из нижней части турнирной таблицы.

    Ставка — победа «Севильи» + тотал больше 1,5 за 2.08.

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    «Севилья» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на футбол. «Севилья» продлит серию побед над «Кадисом»?
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