«Севилья» сыграет на своем поле против «Кадиса» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 33-х сыгранных матчей, в которых набрала 63 очка — столько же у идущей второй «Барселоны».

Апрель пока что сложно назвать успешным для «Севильи». Главные матчи команда Хулена Лопетеги проиграла.

Коэффициенты матча Севилья — Кадис 1 1.55 X 3.75 2 7.10 Ставка

В начале месяца уступила на выезде «Барселоне», а еще через две недели проиграла и «Реалу». Интересно, что в матче против «Мадрида» андалусийцы вели 0:2, но позволили сопернику сделать камбэку.

В прошлом туре «Севилья» одержала выездную победу над «Леванте» (2:3).

В текущем чемпионате «Севилья» проиграла только один домашний матч. Исключением стала лишь упомянутая выше встреча с «Реалом».

«Кадис»

«Кадис» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 33-х матчах 31 очко. Отрыв от идущей 18-й «Гранады» составляет лишь одно очко.

В середине месяца «Кадис» сенсационно выиграл на выезде у «Барселоны» — 1:0. Как раз эта победа и позволила команде Серхио Сориано избежать падения в зону вылета.

Календарь и таблица испанской Примеры

Кроме того, «Кадис» сыграл вничью с «Валенсией» (0:0) — тоже, кстати, в гостях.

А вот два недавних матча на своем поле «Кадис» проиграл, отдав очки «Бетису» и «Атлетику».

«Кадис» не пропустил ни одного гола в четырех из шести предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Кадиса» — за 6.40.

«Севилья» выиграла все шесть предыдущих матчей против «Кадиса», пропустив при этом в общей сложности лишь два мяча.

В принципе, статистика не всегда может идеально помочь при выборе ставки, тем более «Кадис» совсем недавно набрал три очка на поле «Барсы».

Но «Севилья», скорее всего, ничего не отдаст гостям в предстоящем матче. Когда команда Лопетеги сконцентрирована, остановить ее очень сложно, а тем более соперникам из нижней части турнирной таблицы.

Ставка — победа «Севильи» + тотал больше 1,5 за 2.08.