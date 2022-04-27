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    «Ливерпуль» — «Вильярреал». Дерзкая ставка за 5.35 на матч Лиги чемпионов 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вильярреал»
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    Юрген Клопп
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 27 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в четвертьфинале прошел «Бенфику». После выездной победы (1:3), мерсисайдцы дома расписали боевую мировую (3:3).

    В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» также добился своего. Дома команда Юргена Клоппа переиграла в дерби «Эвертон» (2:0).

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Вильярреал

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Ливерпуль» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Под вопросом только Роберто Фирмино.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Мерсисайдцы мотивированы выиграть все турниры, в которых принимают участие. Наверняка мудрый Клопп не допустит у своих подопечных недооценки соперника.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в своем чемпионате выступает не слишком ярко. Команда занимает 7 место, и борется за выход в Лигу Европы.

    В предыдущем раунде «Желтая субмарина» прошла не кого-нибудь, а саму «Баварию» (1:0, 1:1). В полуфинал испанцев вывел точный удар Самуэля Чуквуезе.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» добыл три очка. Дома подопечные Унаи Эмери переиграли «Валенсию» (2:0).

    В этом поединке испанцы сыграют далеко не в оптимальном кадровом сочетании. Из ведущих исполнителей Эмери не сможет рассчитывать на Франсиса Коклена, Альберто Морено и Херарда Морено.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.32, на ничью за 6.20, а на «Вильярреал» — за 10.00.

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    «Ливерпуль» имеет трехматчевую победную серию.

    Команда Эмери неплохо атакует, и наверняка постарается найти свой шанс у ворот соперника.

    Обе команды неплохо выглядят в плане реализации. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (5.35), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой бартер на «Энфилде»?
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