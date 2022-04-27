«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в четвертьфинале прошел «Бенфику». После выездной победы (1:3), мерсисайдцы дома расписали боевую мировую (3:3).

В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» также добился своего. Дома команда Юргена Клоппа переиграла в дерби «Эвертон» (2:0).

Коэффициенты матча Ливерпуль — Вильярреал 1 1.30 X 5.50 2 10.50 Ставка

В этом поединке «Ливерпуль» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Под вопросом только Роберто Фирмино.

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Мерсисайдцы мотивированы выиграть все турниры, в которых принимают участие. Наверняка мудрый Клопп не допустит у своих подопечных недооценки соперника.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в своем чемпионате выступает не слишком ярко. Команда занимает 7 место, и борется за выход в Лигу Европы.

В предыдущем раунде «Желтая субмарина» прошла не кого-нибудь, а саму «Баварию» (1:0, 1:1). В полуфинал испанцев вывел точный удар Самуэля Чуквуезе.

В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» добыл три очка. Дома подопечные Унаи Эмери переиграли «Валенсию» (2:0).

В этом поединке испанцы сыграют далеко не в оптимальном кадровом сочетании. Из ведущих исполнителей Эмери не сможет рассчитывать на Франсиса Коклена, Альберто Морено и Херарда Морено.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.32, на ничью за 6.20, а на «Вильярреал» — за 10.00.

«Ливерпуль» имеет трехматчевую победную серию.

Команда Эмери неплохо атакует , и наверняка постарается найти свой шанс у ворот соперника.

Обе команды неплохо выглядят в плане реализации. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.