«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в четвертьфинале прошел «Бенфику». После выездной победы (1:3), мерсисайдцы дома расписали боевую мировую (3:3).
В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» также добился своего. Дома команда Юргена Клоппа переиграла в дерби «Эвертон» (2:0).
Коэффициенты матча Ливерпуль — Вильярреал
В этом поединке «Ливерпуль» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Под вопросом только Роберто Фирмино.
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Мерсисайдцы мотивированы выиграть все турниры, в которых принимают участие. Наверняка мудрый Клопп не допустит у своих подопечных недооценки соперника.
«Вильярреал»
«Вильярреал» в своем чемпионате выступает не слишком ярко. Команда занимает 7 место, и борется за выход в Лигу Европы.
В предыдущем раунде «Желтая субмарина» прошла не кого-нибудь, а саму «Баварию» (1:0, 1:1). В полуфинал испанцев вывел точный удар Самуэля Чуквуезе.
В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» добыл три очка. Дома подопечные Унаи Эмери переиграли «Валенсию» (2:0).
В этом поединке испанцы сыграют далеко не в оптимальном кадровом сочетании. Из ведущих исполнителей Эмери не сможет рассчитывать на Франсиса Коклена, Альберто Морено и Херарда Морено.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.32, на ничью за 6.20, а на «Вильярреал» — за 10.00.
«Ливерпуль» имеет трехматчевую победную серию.
Обе команды неплохо выглядят в плане реализации. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.35. Для остальных — более умеренный прогноз.