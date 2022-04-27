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    «Ливерпуль» сразу убьет интригу в противостоянии с «Вильярреалом»?

    «Ливерпуль» — «Вильярреал». Прогноз, ставки (к. 2.46) на футбол, Лига чемпионов, 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вильярреал»
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    «Ливерпуль» потерпел лишь одно поражение в 26-ти предыдущих матчах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против испанского «Вильярреала» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 27 апреля на «Энфилде», начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 27 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в четвертьфинале выиграл по сумме двух матчей у «Бенфики». Ключевой стала первая игра в Лиссабоне — «мерсисайдцы» победили на поле соперника со счетом 3:1.

    Разумеется, после такого португальцам было крайне сложно рассчитывать на камбэк. На «Энфилде» «Ливерпуль» почти не напрягался, благодаря чему «Бенфика» добилась ничейного результата — 3:3. Это был небольшой подарок от команды Юргена Клоппа, которая в тот день берегла силы на встречу с «Манчестер Сити».

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Вильярреал

  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
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    И как оказалось, не зря. «Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» в середине апреля и вышел в финал Кубка Англии. Здесь важен, прежде всего, сам факт, что Клопп на этот раз действительно превзошел Гвардиолу.

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    Вскоре после этого «Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед» (4:0). А в минувшее воскресенье «красные» одержали победу над «Эвертоном» (2:0).

    «Ливерпуль» потерпел лишь одно поражение в 26-ти предыдущих матчах.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» — главная сенсация текущего розыгрыша Лиги чемпионов. И даже если ему не удастся пройти «Ливерпуль», «Вильярреал» можно смело назвать лучшей командой турнира.

    Все-таки кадровые возможности клуба из городка с населением в 50 тысяч человек не идут ни в какое сравнение с теми монстрами, которых «субмарина» «потопила» в предыдущих раундах.

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  • 15/04/2022

    • В 1/8 финала «Вильярреал» разобрался с «Ювентусом». Все решилось в Турине — команда Унаи Эмери разгромила «Старую синьору» со счетом 3:0.

    Но пока что главное достижение «Вильярреала» — победа над «Баварией». Испанцы выиграли на своем поле 1:0, а встреча в Мюнхене завершилась вничью 1:1. И это действительно историческое достижение.

    «Вильярреал» проиграл только в одном гостевом матче Лиги чемпионов в этом сезоне.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 6.15, а победу «Вильярреала» — за 10.25.

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    Главное оружие «Вильярреала» — тактические сюрпризы Эмери. «Субмарина» дошла до полуфинала ЛЧ, прежде всего, благодаря своему тренеру.

    Но как ни крути, далеко не всегда все решают тренерские идеи, даже если они гениальные. Нужны еще и классные исполнители. А в этом плане «Вильярреал» существенно уступает «Ливерпулю». Ну и Клопп прекрасно знает, чего ожидать от Эмери, который пару лет назад пытался поднять с колен лондонский «Арсенал».

    Дома «Ливерпуль» попытается разорвать «Вильярреал», прекрасно понимая, что перед поездкой в Испанию необходимо иметь преимущество хотя бы в два мяча.

    Прогноз и ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-2,0) за 2.46. Как минимум будет возврат. Но на самом деле «Ливерпуль» спокойно может сделать то, что не удалось «Ювентусу» и «Баварии».

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Ливерпуля» в первом тайме с форой (-1,0) за 2.68. Блицкриг это в стиле Клоппа.

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    «Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» сразу убьет интригу в противостоянии с «Вильярреалом»?
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