«Ливерпуль» сыграет на своем поле против испанского «Вильярреала» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 27 апреля на «Энфилде», начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в четвертьфинале выиграл по сумме двух матчей у «Бенфики». Ключевой стала первая игра в Лиссабоне — «мерсисайдцы» победили на поле соперника со счетом 3:1.

Разумеется, после такого португальцам было крайне сложно рассчитывать на камбэк. На «Энфилде» «Ливерпуль» почти не напрягался, благодаря чему «Бенфика» добилась ничейного результата — 3:3. Это был небольшой подарок от команды Юргена Клоппа, которая в тот день берегла силы на встречу с «Манчестер Сити».

Коэффициенты матча Ливерпуль — Вильярреал 1 1.28 X 5.50 2 11.00 Ставка

И как оказалось, не зря. «Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» в середине апреля и вышел в финал Кубка Англии. Здесь важен, прежде всего, сам факт, что Клопп на этот раз действительно превзошел Гвардиолу.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Вскоре после этого «Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед» (4:0). А в минувшее воскресенье «красные» одержали победу над «Эвертоном» (2:0).

«Ливерпуль» потерпел лишь одно поражение в 26-ти предыдущих матчах.

«Вильярреал»

«Вильярреал» — главная сенсация текущего розыгрыша Лиги чемпионов. И даже если ему не удастся пройти «Ливерпуль», «Вильярреал» можно смело назвать лучшей командой турнира.

Все-таки кадровые возможности клуба из городка с населением в 50 тысяч человек не идут ни в какое сравнение с теми монстрами, которых «субмарина» «потопила» в предыдущих раундах.

В 1/8 финала «Вильярреал» разобрался с «Ювентусом». Все решилось в Турине — команда Унаи Эмери разгромила «Старую синьору» со счетом 3:0.

Но пока что главное достижение «Вильярреала» — победа над «Баварией». Испанцы выиграли на своем поле 1:0, а встреча в Мюнхене завершилась вничью 1:1. И это действительно историческое достижение.

«Вильярреал» проиграл только в одном гостевом матче Лиги чемпионов в этом сезоне.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают за 6.15, а победу «Вильярреала» — за 10.25.

Главное оружие «Вильярреала» — тактические сюрпризы Эмери. «Субмарина» дошла до полуфинала ЛЧ, прежде всего, благодаря своему тренеру.

Но как ни крути, далеко не всегда все решают тренерские идеи, даже если они гениальные. Нужны еще и классные исполнители. А в этом плане «Вильярреал» существенно уступает «Ливерпулю». Ну и Клопп прекрасно знает, чего ожидать от Эмери, который пару лет назад пытался поднять с колен лондонский «Арсенал».

Дома «Ливерпуль» попытается разорвать «Вильярреал», прекрасно понимая, что перед поездкой в Испанию необходимо иметь преимущество хотя бы в два мяча.

Прогноз и ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-2,0) за 2.46. Как минимум будет возврат. Но на самом деле «Ливерпуль» спокойно может сделать то, что не удалось «Ювентусу» и «Баварии».

Также можно рассмотреть ставку на победу «Ливерпуля» в первом тайме с форой (-1,0) за 2.68. Блицкриг это в стиле Клоппа.