«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в четвертьфинале прошел одних мадридцев, а теперь придется играть еще и с другими. С «Атлетико» было непросто, но результат достигнут (1:0, 0:0).

В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Сити» также добился своего. Дома команда Хосепа Гвардиолы деклассировала «Уотфорд» (5:1).

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид 1 1.47 X 4.60 2 6.40 Ставка

В этом поединке «Манчестер Сити» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. И, главное, в неплохой форме находятся лидеры команды.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Из пяти последних очных поединков с «Реалом» англичане выиграли три при одной неудаче. Наверняка в этом поединке Гвардиола рассчитывает на голевой задел.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в своем чемпионате выступает превосходно. Чемпионский титул от королевского клуба уже никуда не денется.

В предыдущем раунде мадридцы прошли «Челси». Причем команду Карло Анчелотти в полуфинал буквально протащил Карим Бензема.

В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид добыл три очка. На выезде была обыграна «Осасуна» (1:3).

В этом поединке испанцы сыграют далеко не в оптимальном кадровом сочетании. Из ведущих исполнителей Анчелотти не сможет рассчитывать на Каземиро и Ферлана Менди.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.50, на ничью за 4.50, а на «Реал» Мадрид — за 6.00.

«Манчестер Сити» в последних матчах с сильными оппонентами выглядит не столь уверенно.

Атака во главе с Бензема способна обескуражить любого соперника .

Фактор Бензема, а также сверхмотивация помогут испанцам в этом поединке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Реала» Мадрид, поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.