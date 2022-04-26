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    «Сливочные» обескуражат команду Гвардиолы?

    «Манчестер Сити» — «Реал». Дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Реал»
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    Карим Бензема
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 26 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 26 Апреля 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в четвертьфинале прошел одних мадридцев, а теперь придется играть еще и с другими. С «Атлетико» было непросто, но результат достигнут (1:0, 0:0).

    В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Сити» также добился своего. Дома команда Хосепа Гвардиолы деклассировала «Уотфорд» (5:1).

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид

  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Манчестер Сити» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. И, главное, в неплохой форме находятся лидеры команды.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Из пяти последних очных поединков с «Реалом» англичане выиграли три при одной неудаче. Наверняка в этом поединке Гвардиола рассчитывает на голевой задел.

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид в своем чемпионате выступает превосходно. Чемпионский титул от королевского клуба уже никуда не денется.

    В предыдущем раунде мадридцы прошли «Челси». Причем команду Карло Анчелотти в полуфинал буквально протащил Карим Бензема.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид добыл три очка. На выезде была обыграна «Осасуна» (1:3).

    В этом поединке испанцы сыграют далеко не в оптимальном кадровом сочетании. Из ведущих исполнителей Анчелотти не сможет рассчитывать на Каземиро и Ферлана Менди.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.50, на ничью за 4.50, а на «Реал» Мадрид — за 6.00.

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    «Манчестер Сити» в последних матчах с сильными оппонентами выглядит не столь уверенно.

    Атака во главе с Бензема способна обескуражить любого соперника.

    Фактор Бензема, а также сверхмотивация помогут испанцам в этом поединке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Реала» Мадрид, поставить на это можно с коэффициентом 6.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» обескуражат команду Гвардиолы?
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