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    «Наполи» пора одержать уверенную победу

    «Эмполи» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, чемпионат Италии, 24 апреля 2022 года

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    Фабиан Руиз
    «Эмполи» на своём поле сыграет против «Наполи» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 24 апреля, начало — 16:00 (мск). «Эмполи» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Апреля 2022 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 16:00 Наполи Наполи
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    «Эмполи»

    «Синие» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 34 очка. Отрыв от зоны вылета у команды составляет 12 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Эмполи» 5 раз сыграл вничью со своими соперниками и 5 раз терпел поражения.

    Коэффициенты матча Эмполи — Наполи

  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
    •

    «Синим» с середины декабря ни разу не удалось выиграть в рамках Серии А. Но, несмотря на это, подопечные Аурелио Андреаццоли все равно держатся на достаточно комфортом месте в таблице и иногда даже зарабатывают очки.

    В недавних турах «Эмполи» смог порадоваться ничейным результатам в матчах с «Специей» (0:0), «Вероной» (1:1) и «Дженоа» (0:0). А вот в последнем туре «синие» встречались с «Удинезе», который разгромил их со счётом 4:1.

    «Наполи»

    «Голубые» не теряют надежд в борьбе за чемпионство в этом сезоне и на данный момент расположились на 3-м месте с 67 очками. Отрыв от «Интера» — 2 балла, а от «Милана» — 4.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Наполи» 3 раза играл вничью, 3 раза проигрывал и 4 раза смог порадовать болельщиков победами.

    Неаполитанцы не смогли победить во 2-м поединке кряду в Серии А, сыграв вничью в предыдущей встрече против «Ромы» (1:1). Причем команда упустила победу в дополнительное время. А до этого был результативный поединок против «Фиорентины» в котором «Наполи» проиграл со счётом 2:3.

    Стоит заметить, что «Наполи» — лучший гостевой клуб текущего сезона Серии А с 37 набранными очками в 16 встречах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эмполи» в этом матче можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Наполи» — за 1.63.

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    Прогноз — У «Эмполи» цель на этот сезон была — не вылететь и с ней команда уже справилась, а вот коллективу Спаллетти просто запрещено терять очки, в противном случае чемпионства южанам не видать. Поэтому «Наполи» одержит уверенную победу над кризисным «Эмполи».

    Ставка — Победа «Наполи» с форой (-1.5) за 2.65.

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    «Эмполи» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» пора одержать уверенную победу
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