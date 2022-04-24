«Эмполи» на своём поле сыграет против «Наполи» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 24 апреля, начало — 16:00 (мск). «Эмполи» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Синие» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 34 очка. Отрыв от зоны вылета у команды составляет 12 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Эмполи» 5 раз сыграл вничью со своими соперниками и 5 раз терпел поражения.

Коэффициенты матча Эмполи — Наполи 1 5.50 X 4.10 2 1.60 Ставка

«Синим» с середины декабря ни разу не удалось выиграть в рамках Серии А. Но, несмотря на это, подопечные Аурелио Андреаццоли все равно держатся на достаточно комфортом месте в таблице и иногда даже зарабатывают очки.

В недавних турах «Эмполи» смог порадоваться ничейным результатам в матчах с «Специей» (0:0), «Вероной» (1:1) и «Дженоа» (0:0). А вот в последнем туре «синие» встречались с «Удинезе», который разгромил их со счётом 4:1.

«Наполи»

«Голубые» не теряют надежд в борьбе за чемпионство в этом сезоне и на данный момент расположились на 3-м месте с 67 очками. Отрыв от «Интера» — 2 балла, а от «Милана» — 4.

За последние 10 игр во всех турнирах «Наполи» 3 раза играл вничью, 3 раза проигрывал и 4 раза смог порадовать болельщиков победами.

Неаполитанцы не смогли победить во 2-м поединке кряду в Серии А, сыграв вничью в предыдущей встрече против «Ромы» (1:1). Причем команда упустила победу в дополнительное время. А до этого был результативный поединок против «Фиорентины» в котором «Наполи» проиграл со счётом 2:3.

Стоит заметить, что «Наполи» — лучший гостевой клуб текущего сезона Серии А с 37 набранными очками в 16 встречах.

Прогноз и ставка

На победу «Эмполи» в этом матче можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают взять за 4.30, а победу «Наполи» — за 1.63.

Прогноз — У «Эмполи» цель на этот сезон была — не вылететь и с ней команда уже справилась, а вот коллективу Спаллетти просто запрещено терять очки, в противном случае чемпионства южанам не видать. Поэтому «Наполи» одержит уверенную победу над кризисным «Эмполи».

Ставка — Победа «Наполи» с форой (-1.5) за 2.65.