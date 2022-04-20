«Лилль» сыграет на выезде против «Реймса» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 20:00 мск. «Реймс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.

«Реймс» находится на расстоянии восьми очков от зоны вылета, но расслабляться еще рано.

Коэффициенты матча Реймс — Лилль 1 3.70 X 3.15 2 2.15 Ставка

В последнее время команда Оскара Гарсии не радует результатами. Апрель «Реймс» начал с поражений от «Труа» и «Ренна».

В прошлом туре «Ренн» сыграл вничью с «Монпелье» (0:0).

Три из четырех предыдущих матчей «Ренна» на своем поле завершились вничью.

«Лилль»

«Лилль» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 32-х матчах 48 очков.

В прошлом туре «Лилль» проиграл на своем поле «Лансу» (1:2). Это поражение может стать ключевым в борьбе за путевку в еврокубки. Более того, про Лигу чемпионов «доги» уже могут забыть. Максимум, что им светит, это Лига Европы.

Кроме того, в этом месяце «Лилль» сыграл вничью с «Бордо» и «Анже». Эти результаты можно назвать сенсацией, особенно нулевую ничью с очень слабым «Бордо».

Все прогнозы на Лигу 1

«Лилль» набрал десять очков в четырех предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде. И на этом отрезке команда Жослена Гурвеннека пропустила всего лишь один мяч.

Прогноз и ставка

На «Реймс» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Лилля» — за 2.17.

Почему-то так получается, что выездные матчи даются «Лиллю» проще, чем домашние. А тем более когда речь идет о встреча с аутсайдерами или середняками.

Ставка — победа «Лилля» за 2.17.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Лилля» с точным счетом 1:0 за 5.65. Именно с таким счетом «Лилль» одержал три предыдущие гостевые победы.