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    «Реймс» продлит серию «Лилля»?

    «Реймс» — «Лилль». Прогноз (к. 2.17) и ставки на чемпионат Франции 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лилль»
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    «Лилль» набрал десять очков в четырех предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде
    «Лилль» сыграет на выезде против «Реймса» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 20:00 мск. «Реймс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2022 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 20:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Реймс»

    «Реймс» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.

    «Реймс» находится на расстоянии восьми очков от зоны вылета, но расслабляться еще рано.

    Коэффициенты матча Реймс — Лилль

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    В последнее время команда Оскара Гарсии не радует результатами. Апрель «Реймс» начал с поражений от «Труа» и «Ренна».

    В прошлом туре «Ренн» сыграл вничью с «Монпелье» (0:0).

    Три из четырех предыдущих матчей «Ренна» на своем поле завершились вничью.

    «Лилль»

    «Лилль» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 32-х матчах 48 очков.

    В прошлом туре «Лилль» проиграл на своем поле «Лансу» (1:2). Это поражение может стать ключевым в борьбе за путевку в еврокубки. Более того, про Лигу чемпионов «доги» уже могут забыть. Максимум, что им светит, это Лига Европы.

    Кроме того, в этом месяце «Лилль» сыграл вничью с «Бордо» и «Анже». Эти результаты можно назвать сенсацией, особенно нулевую ничью с очень слабым «Бордо».

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    «Лилль» набрал десять очков в четырех предыдущих матчах чемпионата Франции на выезде. И на этом отрезке команда Жослена Гурвеннека пропустила всего лишь один мяч.

    Прогноз и ставка

    На «Реймс» в этом матче можно поставить за 3.64, ничью букмекеры предлагают за 3.30, а победу «Лилля» — за 2.17.

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    Почему-то так получается, что выездные матчи даются «Лиллю» проще, чем домашние. А тем более когда речь идет о встреча с аутсайдерами или середняками.

    Ставка — победа «Лилля» за 2.17.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Лилля» с точным счетом 1:0 за 5.65. Именно с таким счетом «Лилль» одержал три предыдущие гостевые победы.

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    «Реймс» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Реймс» продлит серию «Лилля»?
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